Rwanda: Génocide des Tutsis - Paul Kagame appelle à «rejoindre le Rwanda dans le combat contre l'extrémisme»

7 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

Les 32e commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis ont débuté ce 7 avril 2026 au Rwanda. Une période de recueillement de 100 jours pour honorer la mémoire des plus de 800 000 victimes du génocide, en 1994. À Kigali, ce mardi matin, les commémorations ont démarré au mémorial national de Gisozi où le président Paul Kagame s'est exprimé.

« Nous nous rassemblons pour la mémoire », a déclaré le président Paul Kagame dans un discours d'une quarantaine de minutes, affirmant être aux côtés des survivants du génocide.

Un discours largement tourné sur la prévention contre les discours de haine, « qui se transforment en acte de haine », a poursuivi le chef de l'État, dénonçant également l'inaction, en 1994, de la communauté internationale : une « leçon brutale » pour les Rwandais, selon lui.

Défense des forces armées rwandaises

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Réagissant aux récentes sanctions américaines contre l'armée rwandaise et quatre de ses hauts gradés, « aucune sanction ou insulte de l'extérieur ne peut venir ternir l'honneur et l'intégrité » de la Rwanda Defence Force (RDF), a affirmé le président. Des mesures qualifiées d'injustice au cours de son allocution.

« Ce que nous demandons à nos partenaires, a-t-il conclu, est de nous rejoindre dans le combat contre l'extrémisme plutôt que de punir le Rwanda pour s'être défendu ».

Après la cérémonie au mémorial de Gisozi, où sont enterrées plus de 250 000 victimes du génocide, le programme des commémorations se poursuit ce 7 avril, avec une marche du souvenir et une veillée dans la soirée au stade BK Arena.

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