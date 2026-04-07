Sénégal: Matam - La CRSE lance une campagne de communication pour faire connaitre ses missions aux usagers

Matam — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) a lancé mardi, à Matam (nord), une campagne de communication pour faire mieux connaitre ses missions aux usagers.

"Aujourd'hui, nous sommes à Matam, après Saint-Louis et Dakar pour lancer la campagne de communication au niveau local avec l'ensemble des autorités locales, institutionnelles et les services déconcentrés de l'Etat. Ce sera l'occasion de faire connaître la CRSE aux usagers", a dit Ibrahima Niane, président de cet organe de régulation. Il intervenait à l'occasion d'un atelier de lancement de cette campagne de communication, en présence des autorités administratives, des élus locaux et autres chefs de service.

Selon lui, cette activité de communication devrait permettre aux populations de comprendre le rôle et les missions que la CRSE joue dans le secteur et vis-à-vis du consommateur. M. Niane a laissé entendre que la Commission de régulation du secteur de l'énergie veut faire en sorte que les usagers aient une énergie en quantité, en qualité et à un coût abordable.

"Tous ces aspects ont été présentés lors de cet atelier. Mieux, on va descendre sur le terrain faire une caravane pour parcourir certains points stratégiques au niveau de Matam et de Ourossogui pour que le commun des Sénégalais soit informé", a fait savoir Ibrahima Niane.

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Prévue mardi et mercredi, la campagne a démarré par un volet "institutionnel et formel", de concert avec les autorités administratives. La deuxième journée sera marquée par une descente sur le terrain pour aller à la rencontre des populations et leur faire comprendre ce que la CRSE peut leur apporter. L'adjoint au gouverneur de Matam, en charge du développement, Tafsir Baba Anne, a lui insisté sur le rôle de la Commission de régulation du secteur de l'énergie.

"L'énergie constitue un secteur prioritaire et très important dans le développement économique et social du pays. Nous félicitons la CRSE pour cette initiative qui est une approche inclusive visant à se rapprocher des populations, présenter ses missions et recueillir leurs préoccupations", a déclaré M. Anne.