Sénégal: E-Santé - Quand la technologie se met au service de la prise en charge sanitaire

Dakar — La célérité dans la prise en charge des patients étant considéré comme un indicateur important de qualité des services sanitaires, de nombreux startups ont investi le domaine de la santé digitale au Sénégal, en vue d'apporter des solutions plus adaptées à certaines contraintes du secteur, à l'image de Sen assistance médicale digitale (SAMD)

SAMD, société créée par deux médecins sénégalais se prévalant de plus de 15 ans d'expérience professionnelle, s'est spécialisée dans la création de solutions de santé digitales innovantes et adaptées au contexte national, selon son coordonnateur, Babacar Seck. "Son objectif principal est d'améliorer la qualité des services de santé et faciliter l'interconnexion entre les patients et le système sanitaire dans tous ses domaines", explique le médecin généraliste.

Il s'exprimait au cours d'une interview avec l'APS dans le cadre de la Journée mondiale de la santé célébrée ce mardi, sur le thème "Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science". Le docteur Badara Seck indique avoir créé plusieurs outils de santé digitale dont Sam-Covid, une solution utilisée dans la surveillance à distance des patients Covid-19.

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E-coeur, autre trouvaille de Sen Assistance médicale digitale, "a été conçue pour faciliter la surveillance des patients opérés du coeur et sous anticoagulant oral". Cet outil est utilisé par les services du centre de traitement des cardiopathies vasculaires (CTCV) du Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU), renseigne Babacar Seck.

"D'autres structures privées nous ont fait confiance et nous leur avons fourni des solutions d'e-santé pour la prise de rendez-vous, les bilans de santé, la création et la gestion d'un espace personnel de stockage et d'interaction, le secrétariat médical virtuel, le transport médicalisé par Véhicule sanitaire léger (VSL)", a-t-il détaillé. Le médecin généraliste fait observer que la santé digitale est en pleine maturation au Sénégal, même dans un contexte où l'activité des startups n'est pas réglementée comme il le devrait.

"Il n'existe pas encore de dispositif légal accompli pour le moment. Cependant, de gros moyens sont en train d'être déployés pour la mise en place d'une réglementation adaptée. Néanmoins, nous avons reçu des autorisations provisoires renouvelées à plusieurs reprises", a expliqué le co-fondateur de Sen assistance médicale digitale. "La principale difficulté réside dans le fait que l'ancienne génération de médecins n'est pas du tout connectée. La mienne est dans une position intermédiaire (40-50 ans), la nouvelle génération par contre est très à l'aise avec les outils connectés et ils sont l'avenir de la santé", a-t-il ajouté.

"Une mutation intéressante est en train d'être opérée, et je l'espère bien, d'ici quelques années, la santé digitale sera au premier plan", a poursuivi le médecin généraliste. L'apport des startups dans le champ médical constitue une plus-value considérable, se traduisant par de nombreux avantages, selon lui.

Les solutions e-santé permettent notamment d'en finir avec certains déplacements pas spécialement nécessaires, les longues attentes pour prendre un rendez-vous par exemple, a-t-il énuméré. Ces solutions, constituent ainsi, a-t-il souligné, des alternatives pour éviter les égarements de dossiers et les pertes d'historique de soins.