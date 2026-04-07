Afrique: Cap sur la réussite du RGPH - La RDC et la Côte d'Ivoire signent un Accord-cadre dans le domaine de la Statistique !

Dans le cadre des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la Table ronde des bailleurs en faveur de l'accompagnement du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2) en République Démocratique du Congo (RDC), le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, effectue depuis le 30 mars 2026, une mission de travail à Abidjan, capitale économique ivoirienne.

Un accord-cadre de coopération dans le domaine de la statistique a été signé à cette occasion, le 1er avril 2026, entre la RDC et la République de Côte d'Ivoire.

Cet acte solennel consacre la volonté commune des deux pays, d'intensifier les échanges d'expertise et de mutualiser les expériences pour relever les défis liés à la production et à la gestion des données démographiques. « Ceci est le voeu des Chefs d'État de nos Républiques soeurs, qui souhaitent nous voir engagés dans cette dynamique de coopération Sud-Sud. Ces échanges d'expériences nous mèneront loin pour mieux gouverner et mieux servir nos populations », a déclaré Guylain Nyembo, à l'occasion de la signature de cet accord-cadre.Son homologue ivoirien du ministère du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, a salué une initiative porteuse d'avenir.

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« Cet acte solennel traduit la volonté commune de renforcer notre coopération dans un domaine essentiel : la production statistique. La Côte d'Ivoire est fière d'accompagner la RDC dans cette démarche d'envergure nationale », a-t-il affirmé.

Renforcement de la coopération Sud-Sud

Cette mission du Ministre d'Etat Guylain Nyembo en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération Sud-Sud, axée sur le partage d'expériences et le transfert des compétences en matière de production statistique. L'objectif poursuivi est de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de recensement général de la population et de l'habitat, un domaine dans lequel la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées significatives ces dernières années.

Pour la RDC qui est engagée dans la préparation du RGPH-2, cet appui technique et institutionnel constitue un levier essentiel pour garantir la fiabilité des données démographiques et orienter efficacement les politiques publiques. Dans la même journée du 1er avril 2026, le Ministre d'État a conduit une série de rencontres marathon de haut niveau avec plusieurs institutions ivoiriennes clés.

Il a eu des séances de travail avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'Agence Nationale des Statistiques (ANSTAT), le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Éducation nationale. Des échanges approfondis ont également eu lieu avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Identification des axes de collaboration. Ces différentes rencontres ont permis d'aborder de manière transversale les dimensions institutionnelles, techniques et sectorielles du recensement, tout en mettant en exergue le rôle stratégique des données statistiques fiables et inclusives dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques.

Elles ont également permis d'identifier des axes concrets de collaboration, allant du renforcement des capacités à l'appui logistique et méthodologique. À travers cet engagement structurant, les deux pays consolident ainsi leur partenariat stratégique et ouvrent la voie à un accompagnement technique renforcé, indispensable à la réussite du RGPH-2 en RDC. Plus qu'un simple accord, cette coopération illustre la montée en puissance des synergies africaines au service du développement durable et d'une gouvernance fondée sur des données fiables et inclusives.

Cellule de Communication Cour Constitutionnelle : 11 ans au service de la Justice, de la paix et de l'Etat de droit en RDC !

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a totalisé, samedi 4 avril, onze années d'existence depuis son installation le 4 avril 2015, marquant plus d'une décennie d'engagement au service de la Constitution, de la République et du peuple congolais.

Issue de la prestation de serment de sa première composition, la haute juridiction s'est progressivement imposée comme un pilier de l'architecture institutionnelle nationale, assurant le contrôle de constitutionnalité des lois, la régulation des pouvoirs publics et la préservation des équilibres institutionnels. Au fil des années, la Cour a renforcé sa crédibilité et affirmé son rôle dans la consolidation de l'État de droit démocratique.

« Gardienne de la Constitution, elle veille au respect des normes fondamentales et régule, avec autorité, le fonctionnement des pouvoirs publics », indique la communication de la Cour. Au-delà de ses missions fondamentales, l'institution a engagé une dynamique de modernisation et de rayonnement sous l'impulsion de son président, Dieudonné Kamuleta Badibanga, traduite notamment par sa participation active aux réseaux des juridictions constitutionnelles, la construction d'un nouveau siège moderne et la valorisation de sa jurisprudence.

Dans cette perspective, la Cour a annoncé la mise à disposition de ses bulletins des arrêts couvrant les périodes 2020, 2021 et 2022-2023, désormais disponibles à son siège ainsi que dans plusieurs points de vente, permettant aux praticiens du droit, aux chercheurs et au grand public d'accéder aux décisions rendues. Ces publications, fruit d'un travail collectif, ont été élaborées par un comité de rédaction réunissant des experts issus des différents cabinets, sous la coordination des juges François Bokona et Sylvain Lumu Mbaya.Onze ans après sa création, la Cour constitutionnelle poursuit son évolution et affirme son rôle central dans la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, avec pour ambition de contribuer durablement à l'édification d'un véritable État de droit.