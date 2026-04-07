Afrique: Kinshasa-Brazzaville - Guy Kabombo et Charles Richard Mondjo scellent un élan de renforcement de coopération militaire !

7 Avril 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Réunis ce dimanche 5 avril 2026 à l'Hôtel de la Défense à Kinshasa, le VPM de la défense nationale et Anciens combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, et son homologue congolais Charles Richard Mondjo ont témoigné d'une volonté commune d'approfondir un partenariat stratégique durable.

Moment clé de cette rencontre : la signature d'un communiqué conjoint qui officialise les engagements pris par les deux parties ; en ce qui concerne l'intensification de la coopération militaire et technique, le partage et échanges d'expériences, les programmes conjoints de formation et de renforcement des capacités, ainsi qu'institutionnalisation des mécanismes réguliers de concertation stratégique sur les questions de défense et de sécurité.

Les deux Ministres de défense ont unanimement affiché leur ambition de porter la coopération militaire à un niveau répondant aux attentes de leurs peuples respectifs. La cérémonie, ponctuée par un échange symbolique de présents, s'est conclue dans une ambiance conviviale autour d'un cocktail, scellant une avancée significative dans les relations entre deux nations voisines, unies par une histoire commune et une aspiration partagée à une paix durable.

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