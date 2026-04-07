Congo-Kinshasa: Succédant à Bahati Lukwebo - Norbert Basengezi Katintima élu 2ème Vice-Président du Sénat

7 Avril 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le poste de deuxième Vice-Président du Sénat, resté vacant depuis un temps, a été pourvu, au cours de la plénière du vendredi 3 avril 2026, avec l'élection de Norbert Basengezi Katintima.

Ce dernier a obtenu 87 voix sur 95 votants et remplace officiellement Modeste Bahati Lukwebo, qui avait démissionné de son poste de deuxième Vice-Président du Sénat, le 18 mars dernier, accusé d'incompétence par ses pairs.Un parcours politique richeNé le 10 janvier 1958 à Kashimaro-Kaziba (Sud-Kivu), Norbert Basengezi Katintima est une figure politique expérimentée.

Ancien gouverneur du Sud-Kivu, député national et vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Président et autorité morale du parti Alliance des nationalistes pour un Congo émergent (ANCE), ce membre de l'Union Sacrée de la Nation a été élu deuxième Vice-président du Sénat. Enjeux politiques et représentativité régionaleIl sied de préciser qu'il n'y avait pas de véritable suspense pour le vote de ce jour, car il n'a fait que confirmer la volonté des sénateurs de maintenir une représentativité régionale équilibrée au sein du bureau du Sénat, en choisissant Norbert Basengezi pour succéder à Bahati Lukwebo, qui est issu de la même province que lui, à savoir le Sud-

Kivu.L'élu a salué le maintien de la stabilité et de l'équilibre régional au sein du bureau du Sénat. Dans son allocution, Basengezi Katintima a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en lui. Il a également salué le bureau du Sénat, qui, par le canal de son président Sama Lukonde, a respecté le règlement parlementaire lors du déroulement du scrutin. « Cet exercice parlementaire met en lumière un moment clé de la vie institutionnelle congolaise, marqué par la stabilité et la recherche d'équilibre régional au sein du Sénat », a dit Basengezi tout en souhaitant une joyeuse Pâques à ses pairs.

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