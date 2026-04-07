Congo-Kinshasa: Projets sociaux en faveur des démunis, Le Collectif des Asbl du Kongo apporte son soutien à la vision Gouvernementale

Sur instruction de la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Me Eve Bazaïba Masudi, le Directeur de Cabinet Adjoint, Héritier Mpiana Pierre, a reçu, le mercredi 2 avril 2026 à Kinshasa, une délégation de la diaspora congolaise regroupée au sein du Collectif des Asbl du Kongo conduite par son Président Emmanuel Mambu Guelord.

Il s'agit des représentants venus notamment de la France, de la Belgique et de Grande-Bretagne qui œuvrent au sein de cette organisation de droit Congolais en collaboration avec des ASBL et ONG basées en République Démocratique du Congo. Au centre des échanges : la volonté de nouer un partenariat stratégique en appui aux politiques publiques sociales.

La délégation a exprimé son engagement à mettre son expertise et ses ressources au service des populations congolaises tout en contribuant au renforcement de la coopération entre le Ministère et les organisations sociales, tant au niveau national qu'international.Arrivée à Kinshasa sur invitation du Secrétaire Général aux Affaires Sociales, la délégation a participé dès son arrivée à une réunion de cadrage destinée à clarifier les objectifs de sa mission et à poser les bases d'une collaboration structurée et durable.

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Satisfaite de la qualité des échanges et de la disponibilité des autorités du Ministère, la délégation s'est dite prête à accompagner les efforts du gouvernement en droite ligne avec la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo axée sur le relèvement social à travers un partenariat renforcé avec la société civile. Ce partenariat vise notamment à mettre en place un cadre de collaboration pour financer et exécuter des projets sociaux en faveur des personnes indigentes, à mobiliser davantage la diaspora congolaise autour des enjeux sociaux nationaux ainsi qu'à favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques acquises à l'étranger.

Dans cette dynamique, la délégation prévoit une visite le samedi 4 avril 2026, au Home des vieillards de Kintambo, où elle entend apporter une assistance en vivres aux personnes du troisième âge en signe de solidarité et d'engagement social. Une initiative porteuse d'espoir qui marque une avancée significative dans la dynamisation de l'action sociale en République Démocratique du Congo grâce à l'implication active de sa diaspora et de ses partenaires internationaux.La Pros.