Afrique: Polémique sur les recrutements, ONPA - Les pêcheurs de Kinkole montent au créneau et dédouanent le DG !

Alors que la polémique enfle autour des recrutements à l'Office national de pêche et de l'aquaculture (ONPA), une autre voix s'élève sur le terrain, loin des spéculations et des accusations relayées dans certains cercles. À Kinkole, épicentre des activités halieutiques de Kinshasa, des pêcheurs rejettent en bloc toute implication du Directeur général dans ce qu'ils qualifient de « campagne de déstabilisation savamment orchestrée ».

Depuis l'annonce de la relance de l'ONPA, après plus de cinq années d'inactivité, des critiques ont émergé, accusant la direction générale d'être impliquée dans un processus opaque de recrutement. En ligne de mire, une prétendue liste imposée de plusieurs dizaines de noms, attribuée au ministre de tutelle. Une situation qui a rapidement alimenté les soupçons d'engagements illicites et de clientélisme.

Mais sur le terrain, notamment du côté des pêcheurs de Kinkole, le discours est tout autre. Selon plusieurs responsables d'associations locales, il s'agit ni plus ni moins d'un « montage » visant à ternir l'image du Directeur général en fonction dans un contexte déjà fragile.« Nous n'avons jamais initié ni soutenu une quelconque marche contre le DG. Au contraire, nous sommes mobilisés pour l'accueillir et travailler avec lui », confie un acteur influent du collectif des pêcheurs, qui affirme coordonner une dizaine d'associations actives dans la zone.

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Ces derniers insistent sur leur volonté de collaborer avec les autorités de l'ONPA pour assainir et dynamiser le secteur. À les en croire, la population locale garde une perception positive de l'équipe dirigeante et place beaucoup d'espoir dans la réforme du port de pêche, longtemps en proie à des occupations jugées irrégulières et à des pratiques informelles. « Ceux qui parlent aujourd'hui ne représentent pas les pêcheurs. Ce sont des intérêts cachés qui veulent maintenir le désordre », martèle un autre membre du collectif. Dans ce climat tendu, les pêcheurs appellent à la prudence face aux informations diffusées, évoquant même l'existence de manoeuvres politiques en coulisses. Pour eux, il est prématuré d'attribuer des responsabilités au Directeur général, dont l'action reste encore à juger sur la durée.Alors que le débat sur la transparence des recrutements reste ouvert, une chose est sûre : à Kinkole, coeur battant de la pêche kinoise, le DG de l'ONPA bénéficie d'un soutien affirmé qui vient bousculer le récit dominant.NGK/CP