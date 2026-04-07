Congo-Kinshasa: En hommage à Simon Kimbangu ce 6 avril 2026 - Félix Tshisekedi accorde à la Cité de Nkamba le statut spécial de 'Ville Sainte'

Le couple présidentiel s'est rendu à la Cité de Nkamba dans la province du Kongo-Central, ce lundi 6 avril 2026. C'est une journée fériée dédiée à une figure majeure de l'histoire de la République démocratique du Congo, Simon Kimbangu. Chaleureusement accueilli et après son entretien avec le père spirituel de cette confession religieuse, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la décision de faire de la Cité de Nkamba une Ville Sainte. Décision saluée par un tonnerre d'applaudissements des milliers de kimbanguistes vêtus à leurs couleurs traditionnelles, vert et blanc.

Politique

A Nkamba, le Président de la République, accompagné de la Distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venu commémorer la « Journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine ». Comme le dit le célèbre historien congolais Isidore Ndaywel, cette cérémonie, d'une haute portée historique et symbolique, ne saurait être assimilée à un simple acte politique.

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Elle s'inscrit dans le devoir de mémoire nationale et dans la reconnaissance d'une figure majeure de la RDC. Institué par l'Etat, le 6 avril est une journée chômée et payée qui n'est ni une fête religieuse, ni une célébration réservée à une seule communauté confessionnelle, insiste le Professeur Ndaywel. Cette date honore un combat qui transcende les appartenances religieuses et qui participe à l'histoire nationale.

La Nation congolaise toute entière rend hommage à l'engagement historique de Simon Kimbangu qui, en 1921, osa dénoncer les injustices coloniales et éveiller les consciences. Par son action, il s'imposa comme un précurseur de l'éveil des consciences. « L'action de Simon Kimbangu s'enracine également dans une dimension spirituelle. Formé dans un environnement chrétien protestant, il développa un message centré sur les valeurs universelles de foi, d'espérance et d'amour du prochain.

Son enseignement s'inscrit dans une dynamique d'appropriation du message spirituel dans le contexte africain, affirmant son caractère universel et accessible à tous. », renseigne cet historien. De son côté, l'écrivain Richard Ali regrette, quant à lui, tous ces temps perdus à étudier les dates de l'histoire des autres : les Mérovingiens, les Carolingiens, les Bonapart(...).

Et, poursuit-il, qu'il y a même de ses amis qui ont dû redoubler parce qu'ils n'avaient pas mémorisé la vie des personnages de l'histoire des autres et, qu'entre-temps, « nous ignorons tout de la nôtre ». En tant qu'arrière-petit-fils de Simon Kimbangu, le journaliste Christian Lusakweno a aussi réagi par rapport à cette journée du 6 avril. Il remercie le Président de la République d'avoir pris en compte la souffrance d'une église.

Lui également que, dans son combat, son aïeul à l'éveil de la conscience africaine dans un environnement de répression coloniale. Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait cette annonce historique dans une brève allocution en lingala au terme de son entretien avec Simon Kimbangu Kiangani. Nkamba désormais Ville Sainte. C'est un tournant majeur dans l'histoire de la République démocratique du Congo et la consécration d'un combat mémorable.