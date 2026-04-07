Congo-Kinshasa: RDC - Le retour du Léopard, 52 ans après, la nation rugit et entre dans son destin

La capitale s'apprête à accueillir ce dimanche 5 avril 2026, dès le matin, une délégation officielle composée des joueurs et du staff technique des Léopards, conduite par le ministre des Sports et la présidente du CONOR de la FECOFA. Cette arrivée marque un moment de célébration et de reconnaissance pour la qualification historique de la RDC à la Coupe du Monde 2026.

C'est une page d'histoire qui s'écrit en lettres d'or. Une page que des générations entières attendaient, espéraient, parfois sans plus y croire. Mais aujourd'hui, la République Démocratique du Congo se lève, fière, debout, portée par un rugissement venu du fond de son âme : les Léopards sont de retour à la Coupe du Monde !Après 52 années de combat, d'échecs, de sacrifices, de persévérance et d'humilité, nos fauves ont brisé la fatalité.

Depuis l'épopée historique de 1974, le rêve semblait lointain, presque inaccessible. Pourtant, dans l'ombre, la foi n'a jamais cessé de brûler. Et aujourd'hui, cette flamme est devenue incendie national.. Ce n'est pas seulement une qualification. C'est une résurrection. C'est un signal au monde : le Léopard est de retour. Une victoire d'une nation, portée par une vision. Ce retour triomphant s'inscrit dans une dynamique nationale impulsée au sommet de l'État par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

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À ses côtés, Judith Suminwa Tuluka, première femme Première ministre depuis l'indépendance de 1960.Dans le domaine sportif, l'engagement du ministre Didier Budimbu et le leadership remarquable de Belinda Luntadila Nzuzi ont été déterminants dans cette renaissance du football congolais.Désabre et les Léopards : le retour du prédateurSous la houlette de Sébastien Desabre, les Léopards ont renoué avec leur véritable nature : celle d'un prédateur redoutable, agile, puissant et imprévisible.Avec leur sélectionneur et l'ensemble du staff technique, ils ont fait taire les doutes, brisé les scepticismes et renversé les pronostics. Match après match, combat après combat, ils ont rallumé la flamme et réveillé la fierté de tout un peuple.Le Léopard n'était pas mort. Il observait. Il apprenait. Il attendait son heure.

Et aujourd'hui… il chasse à nouveau. Axel Tuanzebe : le but qui libère tout un peuple. Le 31 mars 2026 restera gravé à jamais. Le héros de cette qualification s'appelle Axel Tuanzebe. Auteur de l'unique but de la victoire (1-0) contre la Jamaïque, il a offert au Congo bien plus qu'un but : il a offert un destin. Originaire de l'Ituri, il devient un symbole d'espoir et d'unité. Le gouverneur Johnny Luboya Nkashama l'a exprimé avec force :« En échange de ce but victorieux, offrons-lui la paix. »Une nation en fête : un jour historique décrété L'ampleur de cette victoire a été telle qu'elle a transcendé le sport pour devenir un événement national. Ainsi, le gouvernement, à travers le Ministère de l'Emploi et du Travail, a pris une décision exceptionnelle : déclarer la journée du mercredi 1er avril 2026 chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.

Une mesure forte, symbolique, qui a permis à tout un peuple de communier dans la joie, de célébrer dans la ferveur et d'inscrire ce moment dans la mémoire collective.Belinda Luntadila : une femme, une destinée, une ère Au cœur de cette renaissance, une figure s'impose : Belinda Luntadila Nzuzi.Née en 1974, année de la première participation du Congo au Mondial, elle célèbre en 2026 un anniversaire symbolique : celui du retour des Léopards sur la scène mondiale.

Son mandat à la tête du CONOR FECOFA s'achève sur cette qualification historique. Cette qualification n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère pour le football congolais.

Une reconnaissance mondiale

Dans une lettre adressée à Belinda Luntadila Nzuzi, Gianni Infantino, président de la FIFA, a salué cette qualification historique : « Hier soir, la République Démocratique du Congo s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 26.Au nom de toute la communauté du football, nous vous adressons nos plus vives félicitations pour cette qualification pleinement méritée à la deuxième Coupe du Monde de la FIFA de votre histoire.

Cette remarquable réussite témoigne des efforts collectifs et de la détermination sans faille de toutes les personnes impliquées. Nos sincères félicitations vont aux joueurs, au sélectionneur, à l'ensemble du personnel, à la direction, et bien sûr, aux fervents supporters. »Avril : entre mémoire et destin. Ce retour intervient dans un mois symbolique, marqué par la Journée du Combat de Simon Kimbangu, célébrée le 6 avril. Le 5 avril 2026, les Léopards rentrent au pays.

Un signe. Une renaissance.Mobilisation nationaleLe peuple congolais est appelé à se mobiliser massivement pour accueillir ses héros à Kinshasa. Ce ne sera pas un simple accueil. Ce sera une marche de la fierté nationale.1974 - 2026 : de la mémoire à la conquête. En 2026, sous le mandat d'une juriste déterminée et grâce à un but venu de l'Ituri, les Léopards ont cessé de regarder le passé pour écrire leur futur en lettres d'or. e Congo ne célèbre pas seulement une qualification. Il célèbre sa capacité à renaître, à se relever, à conquérir. Peuple congolais, debout !Le Léopard est de retour. Et cette fois, il ne vient pas participer...il vient marquer l'histoire.