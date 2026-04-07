Sénégal: Médina Baye - L'UNACOIS Yessal offre 313 bourses d'études !

À Médina Baye, l'engagement en faveur de l'éducation vient de franchir une nouvelle étape. Unacois Yessal a procédé hier à la remise de 313 bourses d'études destinées aux jeunes de la cité religieuse, confirmant ainsi son ambition de soutenir durablement la formation des futures élites du pays.

La cérémonie, tenue en présence de plusieurs autorités, a notamment enregistré la participation de Cheikh Mahi Aliou Cissé, figure religieuse de premier plan, ainsi que de l'ancien maire de Kaolack Khalifa Niasse, dont la résidence a servi de cadre à l'événement. Une forte délégation conduite par Cheikh Cissé a fait le déplacement pour matérialiser cette initiative à fort impact social. Selon les initiateurs, cette action s'inscrit dans la continuité d'un programme national déjà déployé dans d'autres grandes cités religieuses comme Touba et Tivaouane. L'objectif est de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle pour des jeunes souvent confrontés à des contraintes financières.

Selon Cheikh Cissé, président de l'organisation, ces bourses couvrent une soixantaine de filières et s'inscrivent dans une vision globale axée sur l'équité sociale et territoriale. " Il s'agit non seulement de financer des études, mais aussi d'accompagner les bénéficiaires sur plusieurs années afin de leur garantir une insertion réussie", a-t-il expliqué. Prenant la parole, Cheikh Mahi Aliou Cissé a salué une initiative hautement salutaire, formulant ainsi des prières pour ses initiateurs. Il a rappelé l'importance de la solidarité nationale dans la construction d'un Sénégal prospère, appelant à multiplier ce type d'actions en faveur de la jeunesse.

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De son côté, l'ancien maire Khalifa Niasse a insisté sur la transparence du processus d'attribution, annonçant la mise en place prochaine d'une commission chargée de superviser les démarches. Une mesure destinée à garantir que ces opportunités profitent aux bénéficiaires légitimes. Pour sa part, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, s'est félicité de cette initiative qu'il considère comme un levier essentiel pour accompagner les élèves et étudiants vers la réussite. Pour lui, cette démarche traduit une volonté collective de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

À travers cette action, UNACOIS Yessal confirme son rôle d'acteur majeur du développement du capital humain au Sénégal, en mettant un accent particulier sur les communautés religieuses, piliers du tissu social national.