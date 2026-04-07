Sénégal: Babacar Ndiaye écope de 2 mois ferme

Babacar Ndiaye, commerçant né en 1997, a été condamné ce matin à 2 mois d'emprisonnement ferme assortis d'une amende de 50.000 Fcfa, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était poursuivi pour menaces de mort sur la famille du Président de la République, provocation au crime et offense au chef de l'État.

Les faits remontent au 9 mars dernier, à la suite d'un live diffusé sur TikTok au cours duquel le prévenu a tenu des propos jugés graves à l'encontre du chef de l'Etat et de sa famille. À la barre, Babacar Ndiaye a reconnu les faits, tout en présentant ses excuses. « Quand je tenais de tels propos, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait aller aussi loin. Je n'étais pas conscient de ce que je faisais », a-t-il déclaré, évoquant un état d'ivresse au moment du live.

La représentante du parquet a dénoncé des propos « discourtois et irresponsables », estimant qu'ils ne relèvent ni du militantisme ni de la liberté d'expression, mais d'un manque de discipline. Elle a requis une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois ferme.

La défense, assurée par Me Iba Mar Diop, a plaidé la clémence, soulignant les regrets exprimés par son client depuis l'enquête. L'avocat a assuré que ce dernier « a retenu la leçon » et ne récidivera pas.