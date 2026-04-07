Maroc: Le WAC appelé à secouer le cocotier

Le FUS de Rabat s'est imposé à domicile sur le Wydad de Casablanca par 1 but à 0, vendredi au Stade Moulay El Hassan, en match de mise à jour de la 10e journée de Botola Pro D1 de football.

Le but de la victoire du club de la capitale a été inscrit par Lamine Diakité (62e).

Grâce à cette victoire, le FUS se hisse à la huitième place avec 18 points de 15 matches, alors que le WAC stagne à la deuxième place, avec 29 unités de 13 rencontres, ex aequo avec l'AS FAR.

Par ailleurs, l'Olympic de Safi s'est imposé sur la pelouse de l'Union Yaacoub El Mansour (3-1), en match de mise à jour de la 11è journée, disputé samedi au Stade Olympique de Rabat.

Les trois réalisations des visiteurs ont été inscrites par Soulayman El Bouchqali (20è), Sofian Yanis El Moudane (33è, sur penalty) et Yasser Ezzine (39è).

Soufiane Ahannach a réduit l'écart pour l'USYM à la 52è minute de jeu.

Toujours pour le compte de cette 11ème journée de la Botola, le WAC affrontera, ce soir à 20 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le DHJ, sachant que dimanche, la RSB et le KACM devaient donner la réplique respectivement au MAS et à l'AS FAR.