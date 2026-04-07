Maroc: Saibari et Driouech buteurs avec le PSV

6 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le PSV Eindhoven s'est rapproché encore plus de son 27ème titre de champion des Pays-Bas en battant Utrecht, samedi à domicile, par 4 buts à 3, dans un match plein de rebondissements marqué par un doublé de l'international marocain Ismaël Saibari et une réalisation de son compatriote et coéquipier Couhaib Driouech.

Utrecht avait pourtant entamé le match sur les chapeaux de roue en ouvrant la marque dès la 3ème minute de jeu par l'intermédiaire d'Artem Stepanov, avant que Gjivai Zechiël ne double la mise pour les visiteurs à la 13ème minute. C'était sans compter sur Saibari qui, à l'issue d'un slalom dans la défense utrechtoise, marqua d'une frappe précise à la 21ème minute, réduisant l'écart à 1-2.

L'international marocain récidive dès la reprise avec une nouvelle frappe du pied droit à la 48ème minute, ramenant le match à égalité. Saibari, meilleur joueur du match, va aussi offrir une passe décisive à Guus Til (52e minute) pour donner l'avantage à ses coéquipiers.

Un but de Jesper Karlsson va permettre à Utercht d'égaliser à la 82ème minute. La rencontre semblait s'acheminer vers un match nul, mais Couhaib Driouech en a décidé autrement. D'une belle frappe aux abords du rectangle, il trompe le gardien adverse et marque dans les arrêts de jeu (90+4).

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