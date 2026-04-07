Egypte: L'égyptien Lucky lève 23 millions de dollars pour développer sa plateforme de crédit à la consommation

Lucky a levé 23 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B combinant capital et dette, alors que l'entreprise cherche à étendre sa plateforme de crédit à la consommation et à pénétrer de nouveaux marchés.

Disruptech Ventures, Development Partners International par l'intermédiaire de son fonds Nclude, Suez Canal Bank et OneStop ont participé à ce tour de table. Mohamed Farouk est devenu président du conseil d'administration à la suite de l'investissement.

Fondée en 2019 par Ayman Essawy, Lucky propose aux consommateurs des produits de cashback, de paiement échelonné et de financement. La société a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour mettre à l'échelle ses produits de crédit, renforcer l'infrastructure et se développer en Afrique du Nord.

Lucky a enregistré une croissance de 3x en 2025 et a atteint la rentabilité à la fin de l'année. L'entreprise se positionne pour bénéficier des changements dans le secteur financier égyptien, y compris l'embarquement numérique et les mises à niveau du système de paiement menées par la banque centrale.

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Cette levée de fonds fait suite à une série A de 25 millions de dollars en 2022, soutenue par des investisseurs tels que Nclude, PayU et Endeavor Catalyst. Lucky a déclaré qu'elle travaillait à l'obtention d'une licence de PSP tout en construisant une plateforme de services financiers numériques plus large.

Points clés à retenir

Le financement de Lucky met en évidence un changement dans la fintech africaine, qui passe de la croissance à la rentabilité et à la construction d'infrastructures. La combinaison de capitaux propres et de capitaux empruntés témoigne d'une approche plus disciplinée du capital, les investisseurs se concentrant sur l'économie d'unité et la gestion du risque de crédit.

Le crédit à la consommation reste l'une des plus grandes lacunes des services financiers africains, où l'accès aux prêts formels est limité et souvent coûteux. Des entreprises comme Lucky utilisent les données et la technologie pour souscrire les utilisateurs en dehors des systèmes bancaires traditionnels, en offrant des paiements échelonnés et des options de paiement flexibles liées à la consommation quotidienne.

L'Égypte est l'un des plus grands marchés fintech d'Afrique, soutenu par les réformes réglementaires de la Banque centrale d'Égypte, y compris l'embarquement numérique et les cadres d'octroi de licences tels que les licences PSP. Ces changements abaissent les obstacles à l'échelle des fintechs et leur permettent d'offrir davantage de services au-delà des paiements, y compris des prêts et des fonctionnalités néo-bancaires.

Pour les investisseurs, l'entrée de banques comme la Suez Canal Bank signale une collaboration plus étroite entre les fintechs et les institutions financières traditionnelles. L'accent mis sur l'expansion en Afrique du Nord reflète également une stratégie régionale dans laquelle les entreprises se développent d'abord sur les grands marchés nationaux avant de s'implanter sur des marchés adjacents présentant des dynamiques réglementaires et de consommation similaires.