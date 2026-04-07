Afrique du Nord: L'Égypte étend son soutien aux startups au-delà du Caire avec le programme d'Assouan

L'Agence pour le développement de l'industrie des technologies de l'information a soutenu 61 startups en Haute-Égypte dans le cadre d'un programme géré par Plug and Play, alors que le pays cherche à élargir son écosystème technologique au-delà du Caire.

Selon l'ITIDA, les startups participant à la série Aswan Bootcamp ont obtenu un financement total de 3,7 millions de dollars. Ces résultats témoignent de l'intérêt croissant des investisseurs pour les régions situées en dehors de la capitale.

Le programme a été lancé en novembre 2024 avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Après l'arrêt du financement externe, l'ITIDA a poursuivi l'initiative en tant qu'unique bailleur de fonds pour achever le programme.

Le bootcamp s'est concentré sur la formation, le mentorat et l'accès aux réseaux industriels. Les startups ont reçu un soutien pour affiner leurs produits, améliorer leur adaptation au marché et se préparer à la collecte de fonds.

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L'ITIDA a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre des programmes similaires au delta du Nil dans le cadre d'un effort plus large visant à étendre l'activité des startups à travers le pays.

Points clés à retenir

L'Égypte est en train de modifier sa stratégie en matière de création d'entreprises, passant de la concentration à la distribution. Le Caire a dominé l'activité des entreprises pendant des années, grâce à l'accès aux capitaux, aux talents et aux infrastructures. Le programme d'Assouan montre les premiers signes que les capitaux peuvent affluer vers les villes secondaires lorsque des structures de soutien sont en place. Les 3,7 millions de dollars levés par les startups participantes montrent que les investisseurs sont prêts à soutenir des entreprises en dehors des centres traditionnels si elles répondent aux normes de base en matière de produit et d'exécution.

L'implication du gouvernement est centrale dans cette phase, d'autant plus que l'ITIDA a remplacé le financement externe pour assurer la continuité. Cela réduit la dépendance à l'égard des capitaux de développement étrangers et donne aux institutions locales plus de contrôle sur la construction de l'écosystème. L'extension prévue au delta du Nil suggère une approche nationale du développement des startups, où plusieurs régions peuvent produire des entreprises financées par des capitaux à risque.

Pour les investisseurs, cela permet de créer un plus grand nombre d'opportunités et de réduire le risque de concentration géographique. Pour les fondateurs, cela réduit la nécessité de s'installer au Caire pour accéder au financement et aux réseaux. Avec le temps, cela pourrait conduire à une distribution plus équilibrée de l'innovation, des talents et de l'activité économique dans toute l'Égypte.