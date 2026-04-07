Maroc: La société marocaine ZSystems lève 1,65 million de dollars pour numériser les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail

ZSystems a levé 1,65 million de dollars dans le cadre d'un tour d'amorçage mené par Azur Innovation Management, alors que l'entreprise développe sa plateforme reliant les marques, les grossistes et les détaillants.

Le tour de table comprend des investissements de suivi de MNF Ventures et de Witamax, ainsi qu'un nouveau soutien du Harambeans Prosperity Fund. Cette levée de fonds porte le financement total à 2,7 millions de dollars.

Fondée en 2022 par Samer Choumar, Meriem Benabad, Youssef Haddouch, Reda Nebri et Youssef Drafate, ZSystems exploite une place de marché conçue pour mettre en relation les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail.

L'entreprise vise un marché de 40 milliards de dollars qui reste largement hors ligne. Sa plateforme vise à améliorer la visibilité, à réduire les frictions et à rationaliser les transactions tout au long de la chaîne de distribution.

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ZSystems a déclaré que le financement soutiendra le développement de produits, l'expansion de la plateforme et la pénétration du marché, avec un soutien supplémentaire des programmes gérés par la BERD et Amazon Web Services.

Points clés à retenir

ZSystems fait partie d'un groupe croissant de startups africaines qui se concentrent sur la numérisation des chaînes d'approvisionnement dans les marchés de détail fragmentés. Dans de nombreux pays africains, la distribution entre les marques, les grossistes et les détaillants reste manuelle, avec des données limitées et peu de transparence. Cela crée des inefficacités dans la fixation des prix, la gestion des stocks et l'accès au crédit.

Des plateformes comme ZSystems visent à résoudre ces problèmes en créant une interface unique où les transactions, la logistique et les données peuvent être gérées. L'accent mis sur les modèles B2B2C reflète une stratégie dans laquelle les startups créent de la valeur en s'insérant entre les acteurs existants plutôt qu'en les remplaçant. La taille de l'opportunité est déterminée par les grands secteurs informels de la vente au détail, où les petits magasins dominent l'accès des consommateurs.

Pour les investisseurs, ce segment offre une exposition à l'activité de l'économie réelle avec un potentiel d'échelle si les plateformes peuvent capturer les flux de transactions et les données. La présence d'investisseurs locaux et internationaux indique que l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement est un thème à long terme. Le soutien d'institutions telles que la BERD et AWS indique également que l'accent est mis sur la construction de systèmes évolutifs ayant la capacité de gérer d'importants volumes de transactions au fur et à mesure que l'adoption augmente.