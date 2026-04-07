Congo-Kinshasa: Le député Jules Mumbere interpelle la RVA sur la réhabilitation de l'aéroport de Mavivi

La question de la réhabilitation de l'aéroport de Mavivi (Nord-Kivu) s'invite désormais au Parlement. À la suite de l'incendie qui a ravagé ses installations il y a quelques jours, le député national Jules Mumbere Mathe a adressé, le 3 avril dernier, une question orale au Directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), afin d'obtenir des explications sur l'état actuel de cette infrastructure stratégique du Nord-Kivu.

L'élu du territoire de Beni s'interroge notamment sur l'arrêt des travaux de réhabilitation, pourtant déjà amorcés, ainsi que sur les conditions de leur financement. Il affirme avoir également saisi le ministre des Finances pour faire la lumière sur ce dossier.

Des installations détruites et des services précaires

Depuis l'incendie, l'aéroport fonctionne dans des conditions jugées précaires. Selon le député, les installations administratives ont été entièrement détruites, contraignant les passagers à effectuer les formalités de voyage à ciel ouvert, exposés aux intempéries.

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« Aujourd'hui, il n'y a plus de bureaux. Les opérations de check-in se font dehors. C'est une situation préoccupante », a-t-il déploré, appelant la RVA à agir rapidement pour reconstruire et équiper les infrastructures.

Des inquiétudes sur la sécurité et la gestion

Au-delà de la reconstruction, Jules Mumbere Mathe exige des éclaircissements sur les causes de l'incendie, afin de prévenir tout nouveau sinistre. Il interpelle également les autorités sur l'absence de dispositifs préventifs dans les aéroports du pays.

« Nous voulons comprendre ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se reproduise. Quel est le plan pour sécuriser les autres aéroports ? », a-t-il insisté.

Pour le député, la situation actuelle porte atteinte à l'image de l'État, notamment en cas d'accueil de délégations officielles.

« Peut-on recevoir des autorités dans ces conditions, à ciel ouvert ? Ce n'est pas acceptable dans une République qui se respecte », a-t-il martelé.

Mavivi, seul aéroport opérationnel du Nord-Kivu

L'aéroport de Mavivi est devenu la principale porte d'entrée aérienne de la province du Nord-Kivu depuis la fermeture de l'aéroport international de Goma il y a plus d'un an, après l'occupation par l'AFC/M23. Cette fermeture perturbe fortement les liaisons aériennes dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), selon des témoins.

Beni assure désormais l'essentiel des connexions aériennes de la province.