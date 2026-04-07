Afrique: Atlantic Music Expo - La musique comme arme diplomatique au Cap-vert

En ces temps de crise économique mondiale, le Cap-Vert maintient son ambition et sa volonté de faire de la culture en général et de la musique en particulier un véritable vecteur de développement. Cette semaine, la capitale de l'archipel Praia vibre aux sons des musiques du monde.

Avant le Kriol Jazz Festival attendu ce week-end, l'Atlantic Music Expo (AME) s'est ouvert ce lundi soir à Praia. C'est la douzième édition de ce marché des musiques de l'océan Atlantique. Un rendez-vous devenu, avec le temps, important pour les artistes et les professionnels de la musique.

« N'cria Ser Poeta », c'est avec cette morna du mythique pianiste Paulina Vieira, interprétée par deux jeunes musiciens, que les invités ont été accueillis par le ministre de la Culture, ex-directeur de l'Atlantic Music Expo, Augisto Veiga : « Pour moi la musique c'est le futur, c'est le futur économique du Cap Vert, c'est le futur du tourisme du Cap Vert, un tourisme culturel. »

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Avec 300 000 dollars de budget, dont 50% de fonds publics, l'équipe du festival organise trente concerts gratuits, des conférences et des têtes-à-têtes qui réunissent des professionnels du monde entier. « Dans notre milieu, tout se fait avec des rencontres, de façon naturelle, explique l'artiste française Juliata Cohen, qui sera sur scène ce vendredi. Notamment la création des projets, la direction à donner à nos projets, la direction artistique, la vision de chacun. Donc j'ai hâte de voir les opportunités que cet évènement va apporter. »

La musique comme levier politique

Présent au premier rang de l'auditorium national : le premier ministre Ulisses Correia e Silva. Mélomane mais également soutien politique de l'Atlantic Music Expo puisque les fonds publics ont été budgétisés pour cinq années, il voit aussi dans la musique de son pays une démarche philosophique : « Malheureusement, la situation du monde est très compliquée en ce moment. Mais on garde l'espoir que la culture, la musique, l'identité c'est la voie de la paix, c'est plus fort que la guerre. »

Démonstration faite sur scène lors de cette cérémonie d'ouverture où des artistes de renom ont accompagné une troupe de jeunes musiciens talentueux. Une façon de montrer au monde, en réinterprétant des chansons connues de tous comme « Porton D Nos Ilha » du groupe Os Tubaroes, que la relève est bien là.

Praia au son des mélodies du monde

Autre ambition défendue par les organisateurs : prôner la diversité avec une programmation où se croisent traditions et influences venues d'ailleurs.

S'il est né et vit en Hollande, le pianiste Carlos Matos n'a cessé de chercher les racines cap-verdiennes de ses parents. Un artiste attachant qui a su s'entourer d'Elias Gomes à la basse et de l'angolais Ndu Carlos aux percussions pour faire naître le suave et explosif « Matos Trio ». Avec la volonté de faire rayonner le cap vert dans le monde. « L'Atlantic Music Expo c'est une exposition de la musique cap verdienne pour le monde entier, témoigne l'artiste. Notre musique reste enfermée ici au pays, donc nous avons essayé de créer une musique pour qu'elle soit entendu par tout le monde ! »

Toujours au sein de la superbe alcôve du Palacio de Cultura, la canadienne Aiza se présente sur scène. Chanteuse à la voix suave, portée autant par la soul américaine que les traditions de ses parents qui ont dû fuir le Burundi dans les années 1970. Un métissage devenu central dans sa musique : « Cela m'a fait réaliser quand même à quel point je viens de loin. Au pays, ma lignée est forte et puissante. Même s'il y a eu cette déchirure, ce lien avec mes origines il est là, il est en moi. »

Matos Trio, Aiza : deux identités totalement différentes, exemples concrets de la diversité de musiques présentées lors de l'Atlantic Music Expo.