Afrique: Vers l'installation du Centre africain des marchés inclusifs en Tunisie

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a examiné, mardi en séance, un projet de loi organique portant ratification de l'accord conclu le 14 juillet 2022 entre la Tunisie et l'Union africaine pour établir le siège du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs (AIMEC) à Tunis.

L'accord a été signé en marge des travaux de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue les 14 et 15 juillet 2022 à Lusaka, en Zambie, sachant que la création du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le 29 décembre 2016, à la demande de la Commission de l'Union africaine, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a fait partie de la volonté de la Tunisie d'accueillir le Centre. Le dossier de candidature de la Tunisie a recueilli la confiance de la majorité des pays membres de l'Union africaine.

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D'après le projet de Loi soumis à l'ARP, l'accueil du centre par la Tunisie reflète la volonté du pays de renforcer sa présence au sein des institutions de l'Union africaine et de tirer le meilleur parti de son adhésion à celle-ci. Ce centre constituera la première plateforme de réflexion, d'innovation et de partage des meilleures pratiques en matière de politiques, de programmes et de partenariats liés aux institutions et aux marchés inclusifs à l'échelle continentale. Il fournira également, des conseils aux gouvernements africains pour accélérer la réalisation des objectifs de développement et faciliter l'accès aux financements.

Le Centre contribuera également, à renforcer le rayonnement de la Tunisie au niveau continental et à créer une dynamique économique et touristique à l'occasion des différentes activités qu'il organise dans le pays (réunions, conférences, séminaires, formations, etc.).