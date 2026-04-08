Afrique de l'Est: Maurice au coeur de la diplomatie régionale du 10 au 12 avril

Maurice s'apprête à accueillir, du 10 au 12 avril, la 9e édition de l'Indian Ocean Conference qui se tiendra à l'InterContinental de Balaclava. Elle réunira des délégations de haut niveau issues de 47 pays et cinq organisations internationales.

Organisée par l'India Foundation, en partenariat avec le gouvernement mauricien, cette conférence s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux espaces de dialogue stratégique de la région.

Placée sous le thème «Collective Stewardship for Indian Ocean Governance», cette édition se focalisera sur les défis majeurs de l'heure : sécurité maritime, commerce international, connectivité, économie bleue, changement climatique et développement durable.

La conférence réunira des ministres des Affaires étrangères et des junior ministers de 16 pays, aux côtés de hauts fonctionnaires, d'experts et de représentants d'organisations internationales. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, en sera l'invité d'honneur. Autre figure majeure attendue : le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar.

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Des délégations venues notamment du Bangladesh, du Bhoutan, des Fidji, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, du Népal, d'Oman, des Seychelles, du Sri Lanka et de la Tanzanie participeront aux travaux, aux côtés de représentants de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de Singapour et des Émirats arabes unis.

Des membres du gouvernement mauricien, dont Dhananjay Ramful, Arvin Boolell et Michaël Yeung Sik Yuen, seront aussi de la partie.

Pour Maurice, l'accueil de cet événement dépasse le simple cadre protocolaire. Il s'agit d'une opportunité majeure de consolider son rôle de plateforme diplomatique régionale, de renforcer ses alliances internationales, et d'affirmer son ambition en tant que hub stratégique de l'océan Indien.

Durant trois jours, panels, sessions plénières et forums spécialisés rythmeront les échanges. Objectif : faire émerger des solutions concrètes face aux défis communs et renforcer la coopération entre les États riverains.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les enjeux climatiques, la 9e de l'Indian Ocean Conference s'annonce comme un moment clé pour redéfinir les équilibres et les ambitions de la région.

Les ministres étrangers attendus :

· Bangladesh : Dr. Khalilur Rahman, ministre des Affaires étrangères

· Bhoutan : H.E. Lyonpo D.N. Dhungyel, ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur

· Fidji : Hon. Sakiasi Ditoka, ministre du Développement rural, maritime et de la gestion des catastrophes

· Inde : H.E. Dr Subrahmanyam Jaishankar, ministre des Affaires étrangères

· Indonésie : H.E. Sugiono, ministre des Affaires étrangères

· Japon : Hon. Toshimitsu Motegi, ministre des Affaires étrangères

· Népal : Hon. Shishir Khanal, ministre des Affaires étrangères

· Oman : H.E. Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, ministre des Affaires étrangères

· Seychelles : H.E. Barry Faure, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora

· Sri Lanka : Hon. Vijitha Herath, ministre des Affaires étrangères, de l'emploi à l'étranger et du tourisme

· Tanzanie : Hon. Mahmoud Thabit Kombo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine

Les «junior ministers» attendus :

· Cambodge : H.E. Dr UN Kheang, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale

· Égypte : Amb. Mohamed Abu Bakr Saleh Fattah, vice-ministre des Affaires étrangères

· Arabie saoudite : Hon. Waleed Elkhereiji, vice-ministre des Affaires étrangères

· Singapour : M. Zhulkarnaim Abdul Rahim, ministre d'État aux Affaires étrangères

· Émirats arabes unis : H.E. Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, ministre d'État