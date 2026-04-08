Afrique: Gitex Africa 2026 - 2 900 milliards de dollars pour l'économie numérique africaine d'ici 2030

En marge de la cérémonie d'ouverture de la quatrième édition du Gitex Africa 2026 de ce mardi 7 avril 2026, plusieurs experts africains et du monde ont affirmé que l'économie numérique africaine devrait atteindre 2 900 milliards de dollars d'ici 2030. Pour eux, cette croissance fulgurante souligne le rôle du continent comme fer de lance de la croissance numérique.

Un rapport commandité en 2025 par la Mastercard, a aussi révélé que l'économie des paiements numériques en Afrique devrait à son tour atteindre 1 500 milliards de dollars d'ici 2030.

Adoption fulgurante de l'IA

En ce qui concerne l'intelligence artificielle (IA), le document indique que le marché africain connaît une croissance exponentielle, passant de 4,5 milliards de dollars en 2025 à 16,5 milliards de dollars prévus d'ici 2030 (TCAC de 27 %).

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Il s'agit spécifiquement des solutions d'IA s'attaquant aux défis spécifiquement africains dans l'agriculture, la finance, la santé et bien plus encore.

Le rapport souligne que l'intelligence artificielle peut devenir un puissant catalyseur de la transformation économique du continent, même si beaucoup reste à faire en matière de déploiement des infrastructures, de maîtrise des données, de formation des talents et d'adoption de cadres de gouvernance adaptés aux contextes locaux.

La taille du marché de l'intelligence artificielle (IA) en Afrique devrait passer de 4,51 milliards de dollars en 2025 à 16,53 milliards en 2030, soit une croissance moyenne projetée de 27,42% par an, selon un rapport publié le mardi 5 août 2025 par le géant américain des paiements Mastercard.

Intitulé « Harnessing the transformative power of AI in Africa », le rapport précise que les initiatives en matière d'IA devraient générer environ 230 millions d'emplois d'ici 2030 rien qu'en Afrique subsaharienne, même si la pénurie de talents dans ce domaine persiste en dépit du lancement de plusieurs programmes de formation de professionnels locaux tels que Deep Learning Indaba et Artificial Intelligence for Development (AI4D Africa).

Investissements dans les infrastructures

Les investissements dans les centres de données, les télécommunications et le cloud explosent. Le marché africain des centres de données hyperscale passera de 6,7 milliards de dollars à plus de 28 milliards de dollars d'ici 2030, porté par le déploiement de la 5G, les services cloud et la demande des entreprises.

Les investissements dans les centres de données, les télécommunications et le cloud explosent. Le marché africain des centres de données hyperscale passera de 6,7 milliards de dollars à plus de 28 milliards de dollars d'ici 2030, porté par le déploiement de la 5G, les services cloud et la demande des entreprises.