Ile Maurice: Un médecin recherché après la plainte d'une représentante médicale

Une femme âgée de 33 ans a porté plainte pour agression sexuelle contre un médecin exerçant dans la région de Camp-Fouquereaux, à Phoenix. Le suspect est actuellement recherché par la police.

La victime, représentante dans le domaine pharmaceutique, s'était rendue dans un cabinet médical afin de présenter des produits. Après son intervention, alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, le médecin lui aurait demandé de revenir pour visionner une vidéo sur le sport. Toujours selon son récit, elle s'est approchée pour visionner la vidéo lorsque le praticien a eu un comportement inapproprié. Il l'aurait agrippée la taille à plusieurs reprises, tout en tenant des propos déplacés. Malgré ses protestations répétées et son refus clair, le médecin aurait persisté dans ses gestes.

La situation aurait ensuite dégénéré davantage. Alors qu'elle tentait de quitter le cabinet, le suspect serait revenu vers elle, l'aurait saisie par derrière, puis l'aurait contrainte à lui faire face avant de l'embrasser sur les joues. Il aurait également tenté de l'embrasser sur les lèvres, sans y parvenir. La jeune femme affirme qu'il a ensuite mis ses mains sous son blazer, a soulevé sa robe et a posé ses mains sur ses fesses, toujours sans son consentement.

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Choquée, elle lui aurait clairement signifié son refus et son malaise avant de quitter précipitamment les lieux. Elle a indiqué que les lieux sont équipés de caméras de surveillance, ce qui pourrait aider les enquêteurs dans leur travail. Une enquête a été ouverte et le médecin, identifié comme principal suspect dans cette affaire, est activement recherché par la police.