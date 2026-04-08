Ile Maurice: Un jeune de 22 ans victime d'une violente expédition punitive

Un habitant de Mahébourg, âgé de 22 ans, a été victime d'un enlèvement suivi d'une violente agression dans l'après-midi du dimanche 5 avril, entre 16 heures et 16 h 30. Le jeune homme dit avoir été contacté par téléphone par un individu. Ce dernier lui a donné rendez-vous dans une boutique à Mahébourg.

Une fois sur place, après que l'individu a vérifié le contenu du téléphone portable de la victime, notamment des photos dans sa galerie, la situation a rapidement dégénéré. Le jeune homme a alors été contraint de monter de force dans une voiture privée blanche, à bord de laquelle se trouvaient déjà trois autres individus. Il dit connaître l'un d'eux. Ils lui ont placé un sac en plastique sur la tête.

La victime affirme avoir été conduite dans un champ de canne dans la région de Mahébourg. Sur place, elle a été forcée de se dévêtir entièrement, avant qu'un des agresseurs ne filme la scène. Après cet acte, il lui a été ordonné de se rhabiller. D'autres individus sont arrivés sur les lieux à bord de plusieurs véhicules, dont un 4x4 et une voiture. La victime a alors été violemment agressée avec plusieurs objets, notamment des barres de fer, une matraque télescopique et une lampe torche. Elle a subi de multiples blessures sur le corps et perdu deux dents à la suite des coups reçus. L'un des agresseurs lui a également asséné un coup de poing au visage.

Son calvaire ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite été conduit dans la région de Phoenix, où il a été forcé de présenter des excuses à une tierce personne dans un centre commercial. Peu après, il a reçu un coup à la tête avec un casque et a perdu connaissance sur le coup. À son réveil, il se trouvait dans la région de Curepipe avant d'être transporté au poste de police de Phoenix. Durant le trajet, il affirme avoir été menacé de représailles contre lui et sa famille s'il révèle les faits à la police.

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Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire, notamment sous une infraction liée à l'usage des technologies de l'information. La victime a reçu des soins médicaux avant d'être autorisée à rentrer chez elle, sous traitement. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'identifier et interpeller les suspects impliqués dans cette affaire.