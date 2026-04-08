Ile Maurice: Le pays accueille une étape inédite à Anahita Golf

Au cœur de la côte Est mauricienne, entre lagon turquoise et fairways impeccables, Anahita Golf s'apprête à accueillir un événement inédit. Du 8 au 11 avril, le parcours signé Ernie Els devient le théâtre d'une étape de l'Indian Golf Premier League (IGPL), une ligue professionnelle indienne en pleine expansion. Une première pour Maurice, qui confirme, une fois de plus, son ascension sur la scène golfique internationale.

Pensé comme un rendez-vous à forte visibilité, ce tournoi réunira plusieurs figures majeures du golf indien, attirant l'attention des amateurs comme des professionnels à travers la région. Au-delà de la compétition, c'est toute la dimension stratégique du Golf Cluster de Sunlife qui se révèle, affirmant sa capacité à accueillir des événements d'envergure dans un environnement à la fois sportif et résolument premium.

L'Indian Golf Premier League se distingue par son approche innovante du golf. Inspirée du modèle des franchises, elle modernise les codes traditionnels du sport en intégrant des outils digitaux performants, notamment le suivi des scores en direct. L'objectif : rendre le golf plus accessible, plus dynamique et plus engageant pour un public élargi, tout en conservant l'exigence du haut niveau.

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La venue de l'IGPL à Anahita sera également marquée par la présence exceptionnelle de Leander Paes. Figure emblématique du sport indien, ancien numéro un mondial en double au tennis, il cumule 18 titres du Grand Chelem et une médaille de bronze olympique. Aujourd'hui pleinement investi dans le développement du golf, il oeuvre à la création d'académies et d'infrastructures, avec une vision claire : démocratiser la pratique et accompagner l'émergence de nouveaux talents. Sa participation apporte une dimension internationale supplémentaire à cet événement déjà très attendu.

Le tournoi se déroulera sur quatre jours, offrant une montée en intensité progressive : 8 avril: journée d'entraînement (practice round), 9 avril: premier tour, 10 avril: deuxième tour, 11 avril: Pro Am. Pour Tristan Freslon, General Manager du Golf Cluster Anahita & Île aux Cerfs, cette sélection par l'IGPL représente une véritable reconnaissance. Elle témoigne non seulement de la qualité du parcours, mais aussi du savoir-faire des équipes locales dans l'organisation de compétitions internationales. Un positionnement qui s'inscrit dans la continuité des événements prestigieux déjà accueillis par le site.

Plus largement, cet événement met en lumière l'attractivité unique de Maurice, où l'excellence sportive se conjugue naturellement avec l'art de vivre. Entre paysages spectaculaires, infrastructures de haut niveau et hospitalité reconnue, l'île séduit de plus en plus les grandes organisations sportives.

Fort de près de 50 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, Sunlife poursuit ainsi sa stratégie de rayonnement international. À travers ses établissements emblématiques - de La Pirogue à Sugar Beach, en passant par Long Beach ou encore Anahita - le groupe incarne une vision où sport, élégance et expérience client se rencontrent. Avec l'accueil de l'Indian Golf Premier League, Anahita Golf s'impose plus que jamais comme une référence incontournable du golf dans l'océan Indien.