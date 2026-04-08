Ile Maurice: Un étudiant indien arrêté en possession de drogue

7 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Un ressortissant indien, âgé de 26 ans et domicilié à Tranquebar, a été appréhendé dans l'après-midi du dimanche 5 avril, vers 15 heures, par des policiers de Roche-Bois. Les agents l'ont interpellé aux abords de la station, son comportement étant jugé suspect. L'étudiant indien a identifié comme A.S.

À l'issue d'une fouille corporelle, les policiers ont mis la main sur un morceau de papier aluminium contenant une substance blanche dont la nature exacte n'a pas encore été officiellement communiquée, mais fortement suspectée d'être une drogue illicite. Le suspect a aussitôt été placé en détention.

Selon les informations recueillies, le jeune homme serait arrivé à Maurice le 8 janvier 2026 muni d'un visa étudiant valable un an. Cette arrestation intervient donc moins de trois mois après son entrée sur le territoire mauricien. Une enquête a été ouverte. Les résultats des analyses sur la substance saisie permettront de préciser les charges retenues contre lui.

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