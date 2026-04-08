Ile Maurice: Polémique sur les sièges - La speaker rappelle les règles

Dans une déclaration faite aujourd'hui au Parlement, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a indiqué avoir reçu deux lettres distinctes : l'une d'Adrien Duval, Opposition Whip, et l'autre de Paul Bérenger, toutes deux portant sur l'allocation des sièges au sein de l'Hémicycle. Elle a d'emblée précisé que, conformément au Standing Order 6 des Standing Orders and Rules de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges relève exclusivement de sa responsabilité.

La speaker a exprimé son profond regret que le contenu de ces correspondances ait été rendu public avant toute décision officielle de la présidence. Elle estime qu'une telle démarche est inappropriée et risque de compromettre le bon déroulement des procédures parlementaires. Face à l'évolution rapide de la situation, elle a toutefois indiqué avoir répondu à certaines sollicitations de la presse afin d'éviter toute confusion auprès du public, tout en se limitant strictement aux questions liées à l'organisation des sièges.

Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant l'attribution de sièges à Paul Bérenger, Chetan Baboolall et Joanna Bérenger. La speaker a précisé qu'elle ne procédera à aucune allocation tant que la situation de ces trois élus ne sera pas clairement établie. Ces derniers l'avaient informée qu'ils ne seraient pas présents lors de la séance concernée, et une nouvelle communication écrite de leur part est attendue avant la prochaine séance.

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Au-delà de la question des sièges, la speaker a insisté sur le respect des principes éthiques au sein de l'Assemblée. Elle a rappelé que toute communication adressée à la présidence doit rester confidentielle jusqu'à ce qu'elle soit officiellement examinée ou présentée devant la Chambre. Selon elle, la capacité du speaker à exercer ses fonctions de manière équitable et impartiale repose sur le respect des procédures établies et sur la confiance accordée au processus institutionnel. Elle a averti que la divulgation prématurée de telles correspondances est susceptible de fragiliser cette confiance et d'affecter l'intégrité perçue des travaux parlementaires.