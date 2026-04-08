Congo-Brazzaville: Religion - Les Kimbanguistes fêtent le 105e anniversaire du début du ministère de Simon Kimbangu

Les Kimbanguistes ont célébré, le 6 avril, un double événement marquant à la fois le début du ministère de Simon Kimbangu et l'inauguration du temple du Plateau des 15 ans, à Brazzaville. La célébration a eu lieu au centre d'accueil kimbanguiste de ce quartier de la ville capitale.

Les festivités de cette année ont revêtu un caractère particulier du fait qu'elles se sont insérées dans l'effervescence du début du ministère de Simon Kimbangu couplé à l'inauguration du temple du Plateau des 15 ans. Le gouvernement congolais a été représenté par le ministre de l'Assainissement urbain et de l'Entretien routier, Juste Moundélé, et son collègue Léon Juste Ibombo, des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique. Outre le gouvernement, il y a eu également la présence du secrétaire général de la Fondation Congo assistance, Michel Mongo, représentant l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, et celle du représentant de l'ambassadeur d'Angola au Congo.

Dans son mot de circonstance, le président du Collège exécutif national de l'Eglise de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Voltaire Itou Obambi, a fait une esquisse sur la signification historique du début de cette mission qui met au premier plan Tsimpa-Vita, une prophétesse née dans les années 1600, au Nord de l'Angola pendant la période coloniale, qui avait prédit la naissance de Simon Kimbangu. Cette dernière avait prophétisé que « Diampu », en français « Dieu le Saint Esprit » allait arriver. Mais, pour avoir dit cela, cela lui coûta la vie, et fut brulée vive, avec son fils et son mari, par les colons, le 2 juillet 1706. Et, le 12 septembre 1887, naquit Simon Kimbangu. « Puisque Jésus vous l'a dit, je vais vers le Père, je vais vous envoyer un consolateur, l'esprit de vérité qui restera avec vous », a lu Voltaire Itou Obambi, indiquant que le consolateur, c'était Simon Kimbangu.

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Avant de terminer son mot de circonstance, Voltaire Itou Obambi a retracé le parcours de Simon Kimbangu, en disant qu'il a commencé sa mission le 6 avril 1921, il y a aujourd'hui 105 ans. Quelques jours après, le 6 juin 1921, il est arrêté, mais avait « disparu » aussitôt. Par ailleurs, le 12 septembre 1921, il s'est livré aux autorités, pour être arrêté...

Puis est intervenue la coupure du ruban symbolique par le ministre de l'Assainissement urbain et de l'Entretien routier, Juste Moundélé, et la visite du temple.

Né le 12 septembre 1887 à Nkamba, dans l'actuel Kongo central, et mort le 12 octobre 1951dans la ville d'Elisabethville, actuelle Lubumbashi, en République démocratique du Congo, Simon Kimbangu est considéré par ses fidèles comme un « envoyé spirituel » congolais. Il devient prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921, à Nkamba, un mouvement religieux qui donnera naissance au Kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une trentaine d'années.