Congo-Brazzaville: Coopération - L' UDSN et l'université de la province de Hainan travailleront pour la recherche des semences améliorées

La délégation de l'université de la province de Hainan, en République populaire de Chine, a conclu, le 3 avril dans la commune de Kintélé, avec l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), de travailler dans la recherche des semences améliorées, notamment pour la production du manioc, du maïs et de la banane, afin de contribuer à la lutte contre l'insuffisance alimentaire au Congo.

Les semences améliorées désignent celles résultant d'une série de filières de production de semences adaptées à un domaine particulier, dotées d'un ensemble spécifique de pratiques, supérieures aux cultivars locaux à bien des égards et offrant à l'agriculteur la possibilité de récolter une quantité exceptionnelle de cultures grâce à leur potentiel génétique pour la production à grande échelle et d'obtenir une meilleure résistance aux ravageurs et aux maladies, et des périodes de maturation plus courtes.

« Nous sommes très fiers de recevoir cette délégation de l'Université de Hainan qui a mis en place la ligue des universités tropicales. L'UDSN a été reçue comme l'une des universités de l'Afrique subsaharienne. Nous avons effectué deux voyages suite à l'invitation des autorités de cette université. Et le projet que nous avons ensemble adopté, c'est sur les biotechnologies végétales. Ils vont nous accompagner dans la recherche sur les semences améliorées, sur le manioc, le maïs, la patate, la banane. Dans un premier temps, on va élargir les champs de recherche », s'est exprimé le président de l'UDSN, le Pr Ange Antoine Abena.

Cette délégation chinoise est composée de sept membres. Sa présence au Congo s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en 2022, visant à promouvoir la coopération académique et scientifique entre les deux parties, notamment à travers les échanges universitaires, la recherche conjointe et le partage d'expertise.

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L'université de Hainan a offert, à l'occasion, cinq bourses aux étudiants et cinq autres aux enseignants pour le renforcement de leurs capacités en Chine. Pour sa part, le chef de la délégation chinoise, vice-président de cette université, Chen Juin, a précisé que son séjour à Brazzaville a permis d'échanger sur l'agriculture tropicale et les semences améliorées. L'agriculture tropicale est habituellement à forte densité de main-d'œuvre et rarement fortement industrialisée. Les grandes fermes, parfois appelées plantations, se spécialisent souvent dans la production de produits exportables.

En plus de la séance du travail avec l'USN, la délégation chinoise a signé un accord avec l'Université Marien-Ngouabi, s'inspirant du modèle de l'accord avec l'UDSN. Cet accord a été signé en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, la Pre Delphine Edith Emmanuel.

Le président de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Parisse Akouango, a indiqué que cet accord s'inscrit dans le cadre du développement de l'institution dans le secteur de l'agriculture et de la mer. Il permettra à l'université, à travers son école d'agronomie et de la foresterie, de bénéficier de l'expérience chinoise.