Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Conquering Lions en concert gratuit à Mbota

Le bar chez Demacha à Mbota, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire, a accueilli le week-end dernier un concert gratuit du groupe de reggae Conquering Lions. Pendant près de quatre heures, le groupe a enchaîné les morceaux et permis aux différentes générations de fans de vivre un moment de partage autour de son reggae dit « bantu ».

Avec un son puissant, un look imparable, du charismatique et une énergie communicative, mais également un répertoire composé exclusivement des plus grands hits de la musique reggae, Conquering Lions a une fois de plus poussé les limites du chant et montré sa force de frappe musicalement parlant.

L'occasion pour les différentes générations de fans de vivre un moment de partage autour du reggae bantu, un style qu'il affectionne bien. Sur scène, le groupe Conquering Lions a déployé un reggae élégant et poétique, porté par une voix habitée et des arrangements qui ont monté en intensité jusqu'à la transe.

En fait, les concerts du groupe Conquering Lions sont de ceux où l'on rit, on chante et, parfois, on verse une petite larme. Entre plaisanterie, scénographie léchée et balades touchantes, ses prestations jouent sur un mélange singulier de fantaisie et d'émotion. Le public de Mbota s'en souviendra longtemps.

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Pour tout dire, le groupe Conquering Lions s'est forgé une solide expérience et a su séduire un large public aussi bien sur scène que sur les réseaux sociaux. Depuis quelques années, il sillonne les salles département après département pour partager, dans la langue de Molière, de l'oncle Sam et du terroir ses inspirations poétiques, sincères et engagées.

Le patron et chanteur principal de ce groupe, Patrick Bikoumou, a une superbe voix. Avec ses talentueux musiciens, ils reprennent un grand répertoire de chansons à leur sauce. Des chansons dotées de paroles poignantes, de mélodies envoûtantes et de rythmes irrésistibles.

Notons que ce concert gratuit était un rendez-vous musical d'envergure qui a permis à ce groupe de reggae de faire voyager les spectateurs avec des chansons qui leur parlaient du monde et de la société dans laquelle ils vivent.