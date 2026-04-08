Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le Bureau exécutif du CNDH officiellement installé par décret présidentiel

La Côte d'Ivoire renforce son dispositif institutionnel en matière de droits humains. Par le décret n°2026-185 du 2 avril 2026, le Président de la République, Alassane Ouattara, a entériné l'élection des membres du Bureau exécutif du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH).

Pris sur rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ce décret s'inscrit dans la continuité des réformes engagées pour consolider l'État de droit et promouvoir la protection des libertés fondamentales. Il fait suite à l'assemblée générale du 24 mars 2026, au cours de laquelle les membres du Bureau exécutif du CNDH ont été élus.

Ainsi, trois personnalités ont été officiellement désignées pour conduire les destinées de cette institution stratégique. Il s'agit de Adjelou Christian Arnaud, nommé président, de Bamba Drissa, en qualité de vice-président, et de Nene Bi Arsène Désiré, qui occupe le poste de secrétaire exécutif.

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Le Conseil National des Droits de l'Homme, institué par la loi n°2018-900 du 30 novembre 2018, joue un rôle essentiel dans la promotion, la protection et la défense des droits humains en Côte d'Ivoire. À travers cette nouvelle équipe dirigeante, les autorités entendent insuffler une dynamique nouvelle à cette institution, dans un contexte marqué par des attentes croissantes en matière de gouvernance et de respect des droits fondamentaux.

Le décret présidentiel précise que le mandat des membres du Bureau exécutif est fixé à six ans, non renouvelable. Une disposition qui vise à garantir l'indépendance et la stabilité de l'institution, tout en favorisant une gestion axée sur les résultats. Par ailleurs, les responsables nommés bénéficieront des indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur, conformément aux dispositions réglementaires encadrant leur fonction.

Au-delà de l'aspect administratif, cette décision traduit la volonté des pouvoirs publics de consolider le rôle du CNDH en tant qu'organe clé de veille, de conseil et d'alerte sur les questions relatives aux droits humains. Dans un environnement régional et international où ces enjeux demeurent cruciaux, le renforcement des institutions nationales apparaît comme un levier indispensable pour garantir la justice sociale et la cohésion nationale.

Le Président de la République a également confié au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme la charge de veiller à l'exécution du décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Avec l'entrée en fonction de ce nouveau Bureau exécutif, le Conseil National des Droits de l'Homme est appelé à jouer pleinement son rôle, en accompagnant les politiques publiques et en contribuant à l'enracinement d'une culture des droits humains au sein de la société ivoirienne.

Cette nomination marque ainsi un tournant décisif pour le CNDH, désormais doté d'une équipe dirigeante légitimée et investie d'une mission essentielle : faire des droits humains un pilier du développement durable en Côte d'Ivoire.