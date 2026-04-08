Cote d'Ivoire: Développement local/Assinie-France - Une chambre froide de 13,5 millions de FCFA pour transformer la pêche artisanale

En marge de la 39e édition du Festival mêlê engayê-zô beach, tenue du 3 au 5 avril 2026, à Assinie-France, la Fondation Kaydan, conduite par son président Alain Kouadio, a offert une chambre froide de 20 pieds à la communauté locale. Il s'agit de soutenir les pêcheurs, de réduire les pertes et de dynamiser l'entrepreneuriat rural.

Sous le soleil d'Assinie-France, entre effluves marines et rythmes traditionnels, lors de la cérémonie d'ouverture du festival, le 3 avril 2026, un geste concret est venu donner un « nouveau souffle » à toute une communauté. Placée sous le thème « Quel entrepreneuriat pour notre jeunesse rurale ? », cette édition a trouvé une réponse concrète à travers cet équipement d'une valeur de 13 505 000 Fcfa. Destinée à la conservation des produits halieutiques, la chambre froide sera gérée par une société coopérative locale.

Un levier pour l'économie locale

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Dans cette localité où la pêche artisanale constitue le socle de l'activité économique, notamment pour les jeunes, l'infrastructure apparaît comme une solution attendue. Elle permettra de réduire significativement les pertes post-capture, d'améliorer la qualité des produits et d'augmenter les revenus des acteurs de la filière. « Nous voulons offrir aux communautés rurales des outils concrets pour transformer leurs activités et bâtir une économie durable à partir de leurs réalités », a affirmé, lors de son allocution, le président de la Fondation Kaydan, Alain Kouadio, par ailleurs parrain de l'événement.

Une mobilisation institutionnelle et culturelle

L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses autorités, notamment Pierre Magne, maire d'Assinie-Mafia ; du co-parrain Serge Abdel Nouho, directeur général du groupe Fraternité Matin ; de Djadji Kouao, député d'Assinie ; et de Ferdinand Doffou, sous-préfet d'Assinie-Mafia, témoignant de l'engagement des institutions publiques aux côtés des initiatives de développement local. Sous l'autorité coutumière du chef du village, Nanan Baba Kouamé Bertrand, la cérémonie a également été marquée par la participation du peuple Akyé d'Akoupé, invité spécial, renforçant les liens de fraternité entre les communautés.

Créée en 2018, la Fondation Kaydan poursuit ainsi sa mission de promotion de la culture entrepreneuriale. À Assinie-France, elle inscrit son action dans le « concret », avec une vision claire : faire de l'entrepreneuriat rural un moteur de développement durable. Au rythme des vagues et des espoirs renouvelés, le village d'Assinie-France entrevoit désormais un avenir où chaque prise de poisson pourra mieux nourrir, mieux rapporter... et mieux faire vivre.