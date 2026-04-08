Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le gouvernement appelle à la responsabilité

Le ministère des Transports et des Affaires maritimes a lancé, le vendredi 3 avril 2026, à Adjamé, la 39e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière.

Placée sous le thème « Le respect du code de la route pour des déplacements sûrs », cette campagne offre l'occasion aux agents du ministère de sensibiliser chauffeurs, transporteurs et usagers à l'importance de la prudence, particulièrement en cette période de fêtes de Pâques marquée par une forte mobilité.

Le directeur de l'Office de sécurité routière (Oser), Étienne Kouakou, a invité les acteurs du secteur des transports à effectuer un autocontrôle rigoureux de leurs véhicules avant tout déplacement. Cela passe notamment par la vérification de la validité du permis de conduire et de l'état technique des véhicules. Il a également recommandé aux conducteurs de suffisamment se reposer en cas de fatigue et d'être vigilants sur les routes. « Conduire sans permis est un délit. Lorsque vous êtes fatigués, reposez-vous », a-t-il insisté.

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S'adressant aux passagers, il les a exhortés à faire preuve de patience durant les trajets et à éviter de mettre la pression sur les conducteurs en matière de vitesse. Au cours de cette campagne de sensibilisation, Étienne Kouakou a réaffirmé l'engagement du gouvernement à atteindre « zéro accident sur les routes ». Dans la même dynamique, Ibrahim Diaby, directeur général du Haut conseil des transporteurs routiers, a appelé à la préservation des vies humaines, rappelant que la sécurité routière demeure une priorité gouvernementale.

Selon lui, rien ne saurait justifier la mise en circulation de véhicules en mauvais état, ni la vitesse excessive, ni encore la consommation d'alcool avant de prendre le volant. Il a également souligné l'importance stratégique du secteur des transports pour l'économie nationale. Pour sa part, Adama Touré, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, a exhorté les conducteurs à devenir de véritables ambassadeurs de la sécurité routière. Il les a appelés à éviter la consommation de stupéfiants et à dénoncer, voire à démanteler, tout fumoir au sein des gares routières.