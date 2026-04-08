Cote d'Ivoire: Pâques 2026 - L'église Ephphata de Songon Kassemblé proclame la bénédiction

Ambiance festive à la Mission internationale Éphphata de Songon Kassemblé à l'occasion de la célébration de la Pâque, le dimanche 5 avril 2026. Venus nombreux, les fidèles de cette communauté ont été nourris de la parole de Dieu, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 3, du verset 14 au verset 17.

À la lecture du passage biblique, le président-fondateur de l'église, le pasteur Edson Katassou, a fait savoir que, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas maudit l'homme et la femme, mais le serpent, qui représente le diable. Ainsi, celui qui s'attache au diable s'attache directement à la malédiction.

Raison pour laquelle il exhorte les uns et les autres à quitter le péché, qui entraîne la malédiction. Il a invité les chrétiens à marcher selon la meilleure voie, qui est celle du Christ, afin de profiter pleinement de la bénédiction, comme l'a toujours souhaité le Christ pour ses enfants.

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Après la prédication, l'homme de Dieu a plongé toute l'assemblée dans un moment d'intense prière. Par des proclamations, les fidèles, venus commémorer la résurrection du Christ, sont passés de la malédiction à la bénédiction dans tous les aspects de leur vie. À ce moment fort, suivi de temps d'adoration, le pasteur Edson Katassou a invité les chrétiens à la table de Dieu pour la prise de la sainte cène. Ensuite, à l'instar du roi David, les fidèles ne se sont pas fait prier pour esquisser des pas de danse. À la fin du culte, ils ont partagé un repas fraternel.