Cote d'Ivoire: Intelligence artificielle et journalisme - Trois journalistes de Fraternité Matin renforcent leurs compétences

Trois journalistes du quotidien Fraternité Matin, notamment Didier Assoumou, rédacteur en chef multimédia à fratmat.info ; Jean Bavane Kouika, journaliste à fratmat.info, et Firmin N'Dri Bonfils, journaliste au pôle magazines Émergence économique - Femme d'Afrique, ont pris part à une formation spécialisée consacrée aux outils de l'Intelligence artificielle (Ia) appliqués au journalisme. Cette session de renforcement des capacités s'est tenue du 30 mars au 2 avril 2026, à Abidjan-Plateau.

Ces professionnels des médias figuraient parmi la dizaine de journalistes sélectionnés pour bénéficier de cette formation, organisée dans le cadre du projet « Fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest ». Ce programme est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Giz, avec l'appui de la Deutsche Welle Akademie. La formation s'est déroulée simultanément en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

Au cours de cette session, les participants ont été initiés à plusieurs thématiques majeures, notamment : « Comprendre l'intelligence artificielle sans jargon » ; « Le prompting appliqué aux métiers du journalisme, à la recherche et à la vérification » ; « Les risques, les biais, les données d'investigation et la sécurité », ainsi que « L'intégration de l'IA dans une rédaction, de l'expérimentation à l'organisation ». La formation a été animée par deux experts reconnus en Ia et matière de fact-checking. Il s'agit de Noël Kokou Tadégnon, journaliste multimédia togolais, et Guy Aimé Eblotié, journaliste ivoirien, tous deux spécialistes de la vérification de l'information.

Pendant quatre jours, les participants ont combiné enseignements théoriques et exercices pratiques, leur permettant ainsi de consolider leurs compétences dans l'usage professionnel des outils de l'intelligence artificielle. Tout en exprimant leur reconnaissance à la Deutsche Welle Akademie et à l'ensemble de ses partenaires, sans omettre les formateurs, les journalistes formés ont salué une initiative qu'ils jugent déterminante pour l'avenir de la profession.

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Celle-ci contribue, selon eux, à doter les journalistes d'outils innovants, essentiels à la production d'une information fiable et à la lutte contre la prolifération des fausses informations sur les réseaux sociaux et dans certains médias.