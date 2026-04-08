Ethiopie: L'ambassadeur de Jordanie félicite l'Éthiopie pour ses efforts visant à améliorer le climat des affaires.

Addis-Abeba — L'ambassadeur de Jordanie en Éthiopie, Amjad Al-Moumani, a exprimé son appréciation pour les efforts entrepris par l'Éthiopie afin d'améliorer son climat des affaires, mettant particulièrement en avant les avancées réalisées dans le domaine des investissements.

Lors d'une rencontre tenue ce jour avec le commissaire éthiopien aux investissements, Zeleke Temesgen, il a également souligné l'intérêt de la Jordanie à renforcer sa coopération économique avec l'Éthiopie, notamment à travers le développement des liens entre les secteurs privés des deux pays.

De son côté, le commissaire a présenté les réformes économiques en cours, visant à rendre l'environnement d'investissement plus attractif et compétitif, aussi bien pour les investisseurs locaux qu'étrangers.

Il a mis en lumière les nombreuses opportunités disponibles dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'agriculture et l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, le tourisme et les services.

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Il a par ailleurs indiqué que des mesures supplémentaires sont mises en œuvre pour améliorer davantage le climat d'investissement, notamment par la simplification des services et le renforcement des systèmes numériques afin d'assurer plus d'efficacité et de rapidité.

Les échanges ont porté sur la promotion des investissements, le développement de partenariats commerciaux, la mise en place de projets conjoints et le renforcement de la coopération institutionnelle.

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs relations diplomatiques et économiques et de collaborer à la création de nouvelles opportunités d'investissement.