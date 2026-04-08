Burkina Faso: Banque Atlantique offre du matériel informatique à la Direction générale du conseil à l'orientation et des bourses

Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp), a remis du matériel informatique à la direction générale du conseil à l'orientation et des bourses (Dgcob), rapporte un communiqué de l'instance bancaire dont Fratmat.info a eu copie, le mardi 7 avril 2026.

Ce don, composé de cinq ordinateurs portables et de cinq ordinateurs de bureau, est destiné à moderniser les outils de travail de la Dgcob, à renforcer la gestion des dossiers et à optimiser le dispositif national d'orientation et des bourses. Cette action s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale des entreprises (Rse) de la banque, traduisant ainsi son engagement à soutenir le développement du secteur éducatif. « Ce don nous permettra d'améliorer concrètement le traitement des dossiers et de renforcer la qualité de service offert aux étudiants », a déclaré le professeur K. Marie Laure Sougoti-Guissou, directrice générale de la Dgcob.

« Nous nous tenons aux côtés de la Dgcob pour accompagner sa modernisation et contribuer à relever les défis technologiques du secteur éducatif burkinabè », a, pour sa part, déclaré Maïmouna Sanou, directrice de la banque. A travers cette initiative, la banque poursuit son action en faveur de l'éducation et de l'inclusion numérique, contribuant à accélérer l'amélioration du système éducatif, en cohérence avec les valeurs et la vision panafricaine du Groupe Bcp.