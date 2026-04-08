Cote d'Ivoire: Transition énergétique - Le MPME et Smart Énergies signent un partenariat en faveur des PME

Le siège du Mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire (Mpme), situé à Marcory Zone 4, a servi de cadre, le 2 avril 2026, à la signature d'un protocole d'accord stratégique entre le Mpme et Smart Énergies, filiale du groupe Eranove. Une alliance porteuse d'espoirs pour les Pme ivoiriennes, confrontées à des charges énergétiques de plus en plus pesantes.

Dans une atmosphère empreinte d'optimisme, Patricia Zoundi Yao, présidente du Mpme, n'a pas caché son enthousiasme face à ce partenariat qu'elle qualifie de « bouffée d'oxygène » pour les entreprises locales. « L'avènement de cette entreprise est une véritable opportunité pour accompagner nos Pme dans l'efficacité énergétique, qui constitue aujourd'hui une poche de dépenses importante », a-t-elle souligné.

Selon elle, la maîtrise des coûts énergétiques représente un levier stratégique pour améliorer la rentabilité des entreprises. « En réduisant nos charges énergétiques, nous renforçons directement nos performances économiques. Il y a donc un intérêt évident à s'engager dans cette dynamique », a-t-elle insisté, saluant la concrétisation de cet accord.

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Prenant la parole à son tour, Rufus Kpan, directeur général de Smart Énergies, a détaillé les contours de cette collaboration. Celle-ci s'articule autour de quatre axes majeurs : l'accompagnement à l'efficacité énergétique ; le soutien à la structuration financière des projets de transition énergétique ; la formation des acteurs pour une meilleure gestion de l'énergie, ainsi que le déploiement de programmes à grande échelle à destination des Pme.

« Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec le Mpme afin d'impacter durablement le tissu industriel ivoirien », a-t-il déclaré, mettant en avant l'importance stratégique des Pme dans l'économie nationale. « Elles représentent près de 98 % du tissu économique. Il est donc impensable d'envisager une transition énergétique sans les inclure pleinement », a-t-il ajouté.

La société entend, à travers ce partenariat, renforcer la compétitivité des Pme et, par ricochet, celle de l'ensemble de l'économie ivoirienne.

Au-delà d'un simple accord, cette signature marque ainsi le début d'une collaboration structurante, appelée à transformer durablement les pratiques énergétiques des entreprises ivoiriennes. Un pas décisif vers une économie plus performante, résiliente et tournée vers l'avenir.