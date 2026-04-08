Congo-Kinshasa: L'ONG DCDD soutient l'accueil temporaire de migrants en provenance des États-Unis

7 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Contrairement à certaines voix critiques, l'ONG « Debout Congolais pour le Développement Durable » (DCDD) juge légitime la décision du gouvernement congolais d'accueillir des immigrés venant des États-Unis d'Amérique.

Lors d'un entretien lundi 6 avril à Radio Okapi, son coordonnateur provincial, a estimé cette mesure s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.

Daniel Ntumba Tshimanga a tenu à rassurer l'opinion publique sur les fondements juridiques et logistiques de cet accueil. Selon lui, la RDC agit ici en conformité avec la Convention de Genève, notamment son article 33 sur le principe de non-refoulement.

Une prise en charge assurée par les États-Unis

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L'un des points majeurs soulevés par le coordonnateur de la DCDD est l'absence d'impact financier direct pour le budget congolais. Il précise que :

Le financement est extérieur : La prise en charge de ces personnes est assurée par le gouvernement américain.

La gestion est spécialisée : Les ressources seront mises à la disposition d'organisations spécialisées pour l'encadrement des migrants.

Le séjour est temporaire : Les immigrés ne sont pas destinés à s'installer définitivement dans le pays.

Un appel à la solidarité fraternelle

Face aux inquiétudes sécuritaires exprimées par d'autres structures, Daniel Ntumba Tshimanga plaide pour une approche humaniste. Il rappelle que le droit international impose de protéger toute personne en situation de danger ou de vulnérabilité.

« Nous sommes dans une obligation de devoir national. On ne peut pas abandonner quelqu'un qui est dans une situation difficile », a-t-il affirmé, invitant la population congolaise à considérer ces arrivants comme des « frères » en quête de protection temporaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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