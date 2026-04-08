Togo: 2 à 3 litres d'eau par jour

7 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a célébré ce mardi la Journée mondiale de la santé, une occasion pour les professionnels du secteur de sensibiliser la population aux gestes essentiels pour préserver son bien-être.

Le Dr Yendoubé Toaré, médecin au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, a profité de l'événement pour délivrer des recommandations simples mais fondamentales : boire 2 à 3 litres d'eau par jour, consommer des fruits et légumes variés, pratiquer une activité physique régulière, dormir 7 à 8 heures par nuit et veiller à son hygiène corporelle. Il insiste également sur l'importance de réaliser un bilan de santé au moins une fois par an, pour dépister d'éventuelles pathologies avant qu'elles ne s'aggravent.

Au-delà de la sensibilisation individuelle, cette journée - instituée par l'OMS depuis 1950 - rappelle aux décideurs publics leur responsabilité : garantir à chaque citoyen un accès à des soins de qualité. Un droit fondamental qui reste, dans de nombreux pays, une promesse encore incomplète. Au Togo, des progrès notables ont été enregistrés ces dernières années. Le gouvernement a multiplié les investissements pour rapprocher les soins des populations, avec des résultats tangibles sur plusieurs indicateurs sanitaires à travers toutes les régions du pays.

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