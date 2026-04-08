Congo-Kinshasa: Plus de 1 500 morts et 14 400 femmes violées en 5 semaines de l'occupation d'Uvira, atteste un rapport du Gouvernement

Plus de 1 500 personnes ont perdu la vie et environ 14 400 femmes ont été violées en cinq semaines d'occupation de la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, par l'armée rwandaise et ses supplétifs.

Ces chiffres sont contenus dans un rapport du Gouvernement, présenté mardi à Kinshasa devant la presse par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba.

Selon ce document, plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers dans la précipitation dans ce chef-lieu provisoire du Sud-Kivu.

Entre le 10 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, plus de 12 000 enfants ont été affectés et exposés à la déscolarisation, à des traumatismes psychologiques ainsi qu'à des séparations familiales, indique le rapport gouvernemental.

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Le document, d'une dizaine de pages, révèle également la découverte de fosses communes, témoignant de l'ampleur des pertes humaines.

Selon le ministre des Droits humains :

trois fosses communes ont été découvertes à Mayi ya Moto contenant 115 corps ;

une fosse à Kilomoni avec 31 corps ;

une fosse à Kala ;

deux fosses à Rutembo ;

et deux tombes à Kaponda.

Durant cette période, a précisé Samuel Mbemba, des bombardements, exécutions sommaires, enlèvements, violences sexuelles et pillages ont instauré un climat de terreur généralisée dans cette partie du Sud-Kivu.

Extrait de l'allocution du ministre des Droits humains:

Le même rapport indique que le Gouvernement a identifié plus de 162 camions en provenance du Rwanda impliqués dans des opérations de spoliation organisée.

Samuel Mbemba a par ailleurs assuré que toutes les démarches sont en cours afin que ces crimes ne restent pas impunis.

Ce rapport du Gouvernement rejoint plusieurs autres, notamment celui du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, qui avait recensé en janvier dernier au moins 439 violations des droits humains, principalement dans la partie Est de la RDC.