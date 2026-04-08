Congo-Kinshasa: Sensibilisation des jeunes et des femmes à la conscience citoyenne à Lubero

En marge de la Journée internationale de la conscience, célébrée le 5 avril, le Collectif Féminin pour l'Innovation et la Stabilisation (CFIS) a sensibilisé une centaine de jeunes et femmes à la conscience patriotique, à Lubero (Nord-Kivu).

Pour cette organisation, la reconstruction de la République Démocratique du Congo passe impérativement par un éveil civique de ses forces vives.

Lors des échanges, la conscience a été présentée non seulement comme une valeur morale, mais également comme le socle indispensable de la paix et de l'innovation dans le Nord-Kivu.

La conscience, un bouclier contre les manipulations

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La coordinatrice du CFIS, Jocelyne Nzenze Mutsombirwa, a insisté sur le rôle de « boussole intérieure » que doit jouer la conscience chez les jeunes.

Selon elle, un jeune conscient est un citoyen capable de protéger le patrimoine national et de refuser d'être l'instrument de forces obscures.

« Une fois que la jeunesse est consciente, elle ne sera plus sujette à la manipulation. Avant chaque action, elle va écouter cette voix intérieure et choisir le bon chemin », a-t-elle expliqué au micro de Radio Okapi.

Le rôle pivot de la femme conseillère

A travers ce forum, les femmes du Nord-Kivu ont été appelées à exercer une influence positive au sein du foyer. La coordinatrice du CFIS a souligné leur rôle capital de conseillères auprès de leurs époux :

Guider par le patriotisme : Utiliser leur conscience interne pour orienter leurs maris vers des choix constructifs pour le pays.

Prévenir les dérives : Empêcher que les conjoints ne soient emportés par des manipulations ou des intérêts contraires au bien-être collectif.

Cette activité à l'école du savoir de Lubero-centre rappelle que l'engagement citoyen et l'amour de la patrie restent les meilleurs outils de stabilisation pour une région en quête de paix durable.