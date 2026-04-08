Afrique: Au Sankuru, l'ONG CODEL dote Lubefu de trois tracteurs agricoles

7 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le territoire de Lubefu, dans la province du Sankuru, vient de bénéficier de trois tracteurs agricoles. Ces engins ont été officiellement présentés lundi 6 avril par l'ONG Coopérative pour le développement de Lubefu (CODEL).

Ce don est le fruit d'un partenariat entre cette structure et le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire.

L'acquisition de ces tracteurs marque un tournant décisif pour les agriculteurs locaux, en favorisant le passage d'une agriculture essentiellement manuelle, basée sur la culture du manioc, du riz et de l'arachide, vers une agriculture mécanisée.

La population de Lubefu a accueilli cette dotation avec enthousiasme.

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Pour Pauline Pomolokoyi, agricultrice, ces engins viennent alléger les travaux champêtres et renforcer la productivité agricole dans cette partie du pays.

« Grâce à ce soutien, nous avons désormais plus d'espoir pour améliorer nos récoltes, nourrir nos familles et contribuer au développement de notre milieu », a-t-elle déclaré.

Selon les responsables du projet, 30 % de chaque récolte seront retenus et commercialisés afin d'assurer la pérennité de cette initiative.

Ce nouvel appui s'ajoute aux aides déjà reçues l'an dernier par les paysans de Lubefu, notamment des semences de riz et d'arachides, des outils aratoires ainsi que des vêtements, distribués gratuitement.

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