Congo-Kinshasa: James Swan - « J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais »

Lors de sa première interview accordée à la presse ce mardi 7 avril à Kinshasa, le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef de la MONUSCO, James Swan, a appelé les Congolais à la solidarité.

« J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent de payer le plus lourd tribut », a déclaré James Swan.

Il a affirmé placer sa priorité sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui consiste notamment à la protection des civils, à l'appui à la désescalade et à la création de conditions propices à une paix durable.

Le diplomate a assuré que les Nations unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la RDC, dans le plein respect de la souveraineté nationale.

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Selon James Swan, il n'existe pas de solution exclusivement militaire à la crise persistante dans l'Est du pays :

« Les progrès nécessiteront le dialogue, l'engagement régional et la mise en œuvre des engagements déjà pris. La protection des civils restera au cœur de l'action de la MONUSCO ».

Il a également souligné son respect profond pour la RDC et son peuple, insistant sur l'importance d'une collaboration étroite avec les autorités nationales et les communautés locales.

Le nouveau chef de la MONUSCO a enfin déclaré arriver à Kinshasa avec humilité et détermination, engagé à soutenir les Congolais et à faire avancer les efforts nécessaires en faveur de la désescalade et d'une paix durable.

Adoptée en décembre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies, la résolution 2808 a renouvelé le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026, tout en en redéfinissant les priorités en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain.

Qui est James Swan ?

Diplomate chevronné, James Swan cumule plus de 32 ans de carrière au sein du gouvernement des États-Unis avec une expertise approfondie des contextes politiques et sécuritaires africains.

Ce diplomate américain n'est pas inconnu de la République démocratique du Congo car il y a occupé plusieurs fonctions diplomatiques de haut niveau, notamment ambassadeur des États-Unis en RDC de 2013 à 2016, chef de mission adjoint entre 2001 et 2004, et chargé de mission dès 1996.

Ces affectations lui ont permis d'acquérir une solide connaissance du paysage politique congolais et de ses défis.

Avant sa nomination à Kinshasa, James Swan était Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie depuis mars 2025, après avoir dirigé auparavant la Mission des Nations unies en Somalie (UNSOM) entre 2019 et 2022.

Son passage à Mogadiscio, dans un contexte d'insurrection et de tensions politiques, constitue l'une des expériences les plus marquantes de son parcours onusien.

Dans sa carrière bilatérale, James Swan a également servi comme ambassadeur à Djibouti (2008-2011), secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines (2006-2008), et directeur de l'analyse africaine au Département d'État américain (2005-2006).

Il a été déployé dans divers pays comme le Cameroun, la Somalie, le Nicaragua et Haïti.

La mission du chef de la MONUSCO

Le nouveau représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC donne l'orientation politique et stratégique de la mission onusienne au pays.

Le travail de James Swan consiste à échanger avec les autorités, les partenaires et les populations afin d'accompagner les efforts de paix, de protection des civils et de stabilisation.

Il supervise par ailleurs la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO tel qu'il a été défini par le Conseil de sécurité et veille à la cohérence de l'action de la mission.

En clair, le SRSG est celui qui porte la vision et la parole des Nations Unies sur le terrain et au plus haut niveau.