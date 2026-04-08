Afrique: Kinshasa - Lancement des souscriptions pour l'attribution des places au nouveau marché central « Zando »

8 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Hôtel de ville de Kinshasa franchit une étape décisive dans la réouverture du Grand Marché. Le gouverneur de la ville a annoncé le début, ce mardi 7 avril 2026, des opérations de souscription pour l'obtention d'étals, de magasins et de chambres froides au sein du nouveau complexe commercial.

L'opération d'identification des requérants se déroulera sur le site du Jardin botanique de Kinshasa. Les candidats au commerce dans ce marché emblématique, communément appelé « Zando », ont du 7 au 20 avril 2026 pour se faire enregistrer, chaque jour entre 8h30 et 16h30.

Conditions d'éligibilité et critères d'attribution

Pour prétendre à un emplacement (kiosque, étal ou espace de stockage), les demandeurs doivent répondre à des critères stricts fixés par l'autorité urbaine :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Identité : Être de nationalité congolaise ou représenter une société de droit congolais.

Résidence : Les ressortissants étrangers doivent obligatoirement disposer d'une carte de résident valide.

Âge : Être âgé d'au moins 18 ans.

Professionnalisme : Justifier de la qualité de commerçant.

Fiscalité : Présenter une preuve de paiement de l'impôt foncier ou de l'impôt sur le revenu locatif pour obtenir un quitus fiscal.

Cette phase d'identification est une étape clé pour l'organisation du nouveau Marché Central, visant à professionnaliser le secteur du commerce de détail et de gros dans la capitale

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.