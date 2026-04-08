Afrique: Kinshasa - Lancement des souscriptions pour l'attribution des places au nouveau marché central « Zando »

L'Hôtel de ville de Kinshasa franchit une étape décisive dans la réouverture du Grand Marché. Le gouverneur de la ville a annoncé le début, ce mardi 7 avril 2026, des opérations de souscription pour l'obtention d'étals, de magasins et de chambres froides au sein du nouveau complexe commercial.

L'opération d'identification des requérants se déroulera sur le site du Jardin botanique de Kinshasa. Les candidats au commerce dans ce marché emblématique, communément appelé « Zando », ont du 7 au 20 avril 2026 pour se faire enregistrer, chaque jour entre 8h30 et 16h30.

Conditions d'éligibilité et critères d'attribution

Pour prétendre à un emplacement (kiosque, étal ou espace de stockage), les demandeurs doivent répondre à des critères stricts fixés par l'autorité urbaine :

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Identité : Être de nationalité congolaise ou représenter une société de droit congolais.

Résidence : Les ressortissants étrangers doivent obligatoirement disposer d'une carte de résident valide.

Âge : Être âgé d'au moins 18 ans.

Professionnalisme : Justifier de la qualité de commerçant.

Fiscalité : Présenter une preuve de paiement de l'impôt foncier ou de l'impôt sur le revenu locatif pour obtenir un quitus fiscal.

Cette phase d'identification est une étape clé pour l'organisation du nouveau Marché Central, visant à professionnaliser le secteur du commerce de détail et de gros dans la capitale