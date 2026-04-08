Afrique Centrale: Des jeunes filles reporters de Bunyakiri formées à l'entrepreneuriat au Sud-Kivu

Dans le cadre de leur autonomisation économique, les jeunes filles reporters de Bunyakiri, au Sud-Kivu, ont clôturé samedi 4 mars leurs séances de formation sur l'entrepreneuriat.

Pour la plupart encore élèves, ces jeunes reporters ont mis à profit la période des vacances scolaires afin d'acquérir des compétences pratiques dans différents métiers générateurs de revenus. Au cours de cette formation, elles ont notamment appris la fabrication de sacs, de pochettes et de bracelets en perles, dans le but de renforcer leurs capacités à subvenir à leurs besoins.

Le superviseur principal des activités, Simon Weteshi Mihona, explique que cette formation vise à permettre aux jeunes filles de devenir économiquement autonomes tout en poursuivant leur scolarité. Il ajoute que les compétences acquises contribueront également à alléger les charges des parents, souvent fragilisés par les effets de la guerre.

« Cette formation s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation des jeunes filles, en particulier des filles reporters. L'objectif est de leur offrir des compétences pratiques en artisanat, encourager l'entrepreneuriat, renforcer leur estime de soi et leur confiance », a-t-il déclaré.

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Pour les participantes, cette initiative constitue une véritable opportunité de préparer leur avenir. Tangazo Jovial, l'une des apprenantes, estime qu'il est plus avantageux d'acquérir de nouvelles compétences pendant les vacances plutôt que de rester inactive.

« Au lieu de rester sans rien faire pendant les vacances de Pâques, nous apprenons quelque chose d'utile pour notre avenir », a-t-elle expliqué.

De son côté, Kubali Joséphine espère qu'à l'issue de cette formation, elle pourra fabriquer et vendre ses propres créations pour subvenir à ses besoins.

« Je suis très heureuse de participer à cette formation. J'espère apprendre rapidement afin de fabriquer et vendre mes propres sacs. Cela peut m'aider à prendre en charge mes besoins », a-t-elle confié.

Atravers ce programme, la Radio communautaire de Bunyakiri oeuvre activement à la promotion de la créativité et du savoir-faire local auprès des jeunes filles du milieu rural, en particulier les filles reporters.