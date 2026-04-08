Guinée: Le gouvernement fixe les périodes de campagne pour les élections du 24 mai 2026

À l'approche des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le Président de la République a franchi une étape décisive dans l'organisation du scrutin. Dans un décret rendu public ce mardi 7 avril 2026 à la télévision nationale, M. Mamadi Doumbouya a officiellement fixé les périodes d'ouverture et de clôture des campagnes électorales.

Selon les dispositions de ce décret, la campagne pour les élections législatives s'ouvrira le 24 avril 2026 à 00h00 pour s'achever le 21 mai 2026 à 23h59. En ce qui concerne les élections communales, les candidats disposeront d'un créneau plus court, allant du 4 mai 2026 à 00h00 jusqu'au 21 mai 2026 à 23h59.

Le texte est sans équivoque : conformément à l'article 50 du Code électoral, toute activité de campagne en dehors de ces périodes est strictement interdite. Une mesure qui vise à encadrer le processus électoral et à garantir l'équité entre les différents acteurs politiques.

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Par ailleurs, le décret insiste sur le respect des lois encadrant les réunions publiques. Toutes les manifestations et rassemblements électoraux devront se dérouler dans un cadre légal, afin de préserver l'ordre public et d'assurer la sécurité des citoyens tout au long de la période électorale.

Dans le domaine médiatique, la régulation sera assurée par la Haute Autorité de la Communication (HAC), chargée de veiller à un traitement équitable des candidats dans les médias publics et privés. Un rôle crucial pour garantir une couverture équilibrée et transparente de la campagne.

La mise en oeuvre de ce décret mobilise plusieurs départements ministériels clés, notamment ceux en charge de l'Administration du Territoire, des Affaires étrangères, de la Justice, de la Sécurité, de la Défense ainsi que de l'Économie et des Finances. À leurs côtés, des structures techniques telles que la Direction Générale des Élections (DGE) et l'Observatoire National Autonome de Supervision du Référendum Constitutionnel (ONASUR) joueront un rôle déterminant dans le suivi et la supervision des campagnes.

Ce décret intervient à moins de deux mois du scrutin, mettant en lumière l'importance d'une préparation rigoureuse et d'un strict respect des règles électorales. Les autorités entendent ainsi poser les bases d'élections libres, transparentes et apaisées, dans un contexte où les attentes des citoyens restent particulièrement élevées.