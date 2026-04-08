Congo-Kinshasa: RDC - Controverse autour de l'accueil temporaire des migrants en provenance des USA

7 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une controverse s'observe sur l'annonce du gouvernement congolais de recevoir, à partir de ce mois d'avril, des ressortissants des pays tiers expulsés des Etats-Unis, dans le cadre de modalités définies conjointement.

Cependant, une frange de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l'appliquer malgré que la prise en charge logistique et technique de ces migrants sera assurée par le Gouvernement américain à travers des structures spécialisées.

Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya a assuré, dans un communiqué, qu'aucune charge financière ne sera supportée par le Trésor public de la RDC.

Ce mécanisme s'inscrit dans le respect de la souveraineté nationale, des exigences de sécurité et des engagements internationaux du pays, selon la même source.

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Cependant, une frange de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l'appliquer.

Question

-Quelle lecture faire de cet accord entre la RDC et le gouvernement Américain relatif à l'accueil des ressortissants des pays tiers expulsés des Etats-Unis ?

Invités

-Jean Thierry Monsenepwo, cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU, parti membre de l'Union sacrée.

-Christian Mwando N'simba, député national élu de Moba dans la province du Tanganyaki, Il est cadre d'Ensemble pour la république, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Il est également ministre honoraire.

-Alidor Tshibanda, docteur en Sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale (UPN). Il s'intéresse à l'Etat et à la démocratie.

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