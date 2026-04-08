Ile Maurice: La Black-River road A3 fermée trois nuits consécutives à partir de ce soir

7 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La Black-River Road A3, entre Xavier-Village et le Cascavelle Shopping Mall, est fermée à la circulation à partir de ce soir, mardi 7 avril, dans les deux sens, et ceux, depuis 20h00 jusqu'à 05h00 demain matin, et ce pendant trois nuits consécutives.

Ces travaux nocturnes sont réalisés dans le cadre de la construction du «bypass» de Flic-en-Flac et de l'aménagement d'un échangeur près du Cascavelle Mall.

Un plan de déviation sera mis en place durant ces nuits de fermeture. Les automobilistes venant de Rivière-Noire vers Flic-en-Flac, Bambous ou Quatre-Bornes seront redirigés vers la Temple Road et Cascavelle Village. Ceux empruntant la Palma Road (B2) ou la Flic-en-Flac Link Road devront utiliser la Cascavelle Branch Road selon leur destination. Les véhicules en provenance de Flic-en-Flac et Bambous vers Le Morne seront déviés par la Palma Road (B2).

Des panneaux de signalisation seront installés et des agents de police seront présents pour faciliter la circulation.

Le ministère du Transport terrestre invite les usagers à la prudence et s'excuse pour les désagréments.

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