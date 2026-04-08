Ile Maurice: Varsharanee en mode «Bollywood Unwind»

7 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sumeet Mudhoo

Le samedi 4 avril, le Caudan Arts Centre, à Port-Louis, a vibré au rythme d'une soirée exceptionnelle avec Varsharanee Live in Concert: Bollywood Unwind - The Reprise Journey, organisée par Red Diamond Entertainment. Entre classiques intemporels, morceaux soufis et tubes pop revisités, l'artiste a transporté le public dans un véritable voyage musical.

Accompagnée d'un orchestre de musiciens locaux, Varsharanee a rendu hommage à la légende Lata Mangeshkar lors de ses premières prestations, avant d'éblouir avec des compositions sophistiquées de Madan Mohan inspirées du raag. Issue d'une famille de musiciens, elle perpétue un riche héritage et transmet sa passion à la nouvelle génération, notamment à sa fille Vaidehi.

Avec une voix alliant charme juvénile et profondeur émotionnelle, elle a captivé l'audience en revisitant des œuvres de A. R. Rahman, Shankar Mahadevan, Kailash Kher, Mamta Sharma et Shreya Ghoshal. Une soirée où musique, culture et émotions se sont entremêlées pour offrir un moment tout simplement magique.

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